Аналитик данных, исследования рынков

Более 6 лет опыта работы в сфере аналитики в сфере продаж FMCG, электроники, крупной и мелкой бытовой техники, банковской сфере - рынки Беларуси, Казахстана, Азербайджана.



Помогу вашему бизнесу в настройке автоматизированной отчётности в Excel (+ Power BI) по продажам, остаткам, оборачиваемости, планированию на будущие периоды. Качественный мониторинг позволит найти узкие места и устранить их, увеличив прибыльность бизнеса.



Помогу в исследованиях рынка для запуска нового продукта на рынок (определение объёма рынка, основных конкурентов, сравнение цен, бэнчмаркинг, определение главных сегментов рынка). Есть опыт в электронике, крупной и мелкой бытовой технике (мировой бренд) - рынки Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Европы.



Помогу в ежедневном мониторинге цен конкурентов - настройка отчёта с аналитикой к вашим ценам и автоматическим обновлением.