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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Беспроблемное и быстрое выполнение задач. Спасибо за сотрудничество и желаю приятной работы.
Ответный отзыв
заказчица надежная, общение по делу, этичное. ТЗ очень четкое и исчерпывающее, в процессе работы консультации и помощь без проблем. оплата своевременная. рекомендую!
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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