viking_kharkov

Александр viking_kharkov

 
34 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
HelenSK
Елена 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
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Беспроблемное и быстрое выполнение задач. Спасибо за сотрудничество и желаю приятной работы.
заказчица надежная, общение по делу, этичное. ТЗ очень четкое и исчерпывающее, в процессе работы консультации и помощь без проблем. оплата своевременная. рекомендую!
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1 отзыв
от $1
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#344
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $10
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#2109
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#5703