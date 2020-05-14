viktorkolos

Виктор viktorkolos

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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  • Разработать шрифт

    Требуется разработать шрифт с полным набором букв. Обязательно предоставить примеры ранее выполненных работ для оценки квалификации. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.

    Шрифты1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка буклета на 25-30 страниц, А5

    $150

    Задача: Необходимо сверстать буклет А5 на 25-30 страниц, присутствует детальное ТЗ в презентации PowerPoint по каждой из страниц, есть брендбук бренда. 80% контента -- текст. Срок: предоставить пару страниц через день-два для ...

    PowerPoint
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Верстка буклета на 25-30 страниц, А5
PowerPoint
Доволен сотрудничеством! Все отлично!
Спасибо!
Ответный отзыв
anastasiy_z
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Качественно вырезать кота с фона фотографии
Спасибо за интересный проект. Виктор порядочный заказчик
Анастасия, большое спасибо за кота!
Ответный отзыв