viktorkolos

Требуется разработать шрифт с полным набором букв. Обязательно предоставить примеры ранее выполненных работ для оценки квалификации. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.
Шрифты1 заявка
Закрыт
3 года назад
Требуется разработать шрифт с полным набором букв. Обязательно предоставить примеры ранее выполненных работ для оценки квалификации. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.
Необходимо качественно вырезать кота с фона этой фотографии: https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/maine-coon-cat-on-colored-background-150511343 Фото будет предоставлено отдельно.
Задача: Необходимо сверстать буклет А5 на 25-30 страниц, присутствует детальное ТЗ в презентации PowerPoint по каждой из страниц, есть брендбук бренда. 80% контента -- текст. Срок: предоставить пару страниц через день-два для ...