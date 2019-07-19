vilmenshtain

Александр vilmenshtain

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ответы на часть ваших ответов.

 Доброго времени суток!     

Хочу предложить вашему вниманию услуги по адаптивной верстки HTML/CSS/JS сайтов и лендинг пейдж, а так же их дизайн с опытом более 4 лет.

    Настроен на качественную и серьезную работу. Работа введется каждый день, без выходных. Постоянно на связи и с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.

email для связи [email protected]

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Сколько готов уделять времени проекту?

- Я работаю с 9:00 до 19:00

У меня срочный проект! Можешь ли ты поработать 14-16 часов в сутки.

- Да, срочная работа не редкость в наше время.

И что же ты умеешь?

  • HTML5, CSS3(SASS), jQuery.
  • Кроссбраузерность (для всех видов браузера)
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3 и 4.
  • Анимация, карусели,  паралакс, табы, и прочий функционал который порадует вас.
  • БЭМ, весь код будет настолько понятен, что даже человек без знаний разберется что и где.
  • Все ключевые моменты комментирую.
  • Обязательно прохожу валидацию W3C.
  • Обязательно стремлюсь к максимально быстрой загрузки сайтов google speed
  • Нужен дизайн? Без труда!
Все это отлично. Могу посмотреть в живую верстку? 

- Да конечно.  Ссылки на реализованные работ пришлю вам по запросу.

Все хорошо, а есть у тебя отзывы?

- Так же как и любые другие ссылки, я с удовольствием пришлю их вам, на другой бирже у меня есть отзывы.

Может ты хочешь сам что то сказать?

- Да! Моя цель это долгие и плодотворные отношения.  

email для связи [email protected]

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Отзывы заказчиков

alisa-webstudia
Алиса 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$38
10 баллов
5 лет назад
Создать сайт-портфолио
Все прошло отлично. Александр настоящий профессионал - детально изучил ТЗ, учел специфику сайта. Предложил интересные идеи по реализации анимации. Чистый и качественный код. Остались только положительные впечатления от сотрудничества. Однозначно рекомендую и буду обращаться к данному специалисту в будущем!
Спасибо Алисе за интересный проект. Алиса предоставила подробное тз, что позволило сразу же приступить к проекту. Буду рад помочь снова.
Ответный отзыв
Frodotext
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Внести изменения на сайт, построенный на HTML и CSS, 50$
CSSHTML
:)
)
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$6/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга