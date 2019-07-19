Доброго времени суток!
Хочу предложить вашему вниманию услуги по адаптивной верстки HTML/CSS/JS сайтов и лендинг пейдж, а так же их дизайн с опытом более 4 лет.
Настроен на качественную и серьезную работу. Работа введется каждый день, без выходных. Постоянно на связи и с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.
email для связи [email protected]
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Сколько готов уделять времени проекту?
- Я работаю с 9:00 до 19:00
У меня срочный проект! Можешь ли ты поработать 14-16 часов в сутки.
- Да, срочная работа не редкость в наше время.
И что же ты умеешь?
- HTML5, CSS3(SASS), jQuery.
- Кроссбраузерность (для всех видов браузера)
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3 и 4.
- Анимация, карусели, паралакс, табы, и прочий функционал который порадует вас.
- БЭМ, весь код будет настолько понятен, что даже человек без знаний разберется что и где.
- Все ключевые моменты комментирую.
- Обязательно прохожу валидацию W3C.
- Обязательно стремлюсь к максимально быстрой загрузки сайтов google speed
- Нужен дизайн? Без труда!
Все хорошо, а есть у тебя отзывы?
- Так же как и любые другие ссылки, я с удовольствием пришлю их вам, на другой бирже у меня есть отзывы.
Может ты хочешь сам что то сказать?
- Да! Моя цель это долгие и плодотворные отношения.
email для связи [email protected]
Портфолио
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