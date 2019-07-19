Ответы на часть ваших ответов.

Доброго времени суток!

Хочу предложить вашему вниманию услуги по адаптивной верстки HTML/CSS/JS сайтов и лендинг пейдж, а так же их дизайн с опытом более 4 лет.

Настроен на качественную и серьезную работу. Работа введется каждый день, без выходных. Постоянно на связи и с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.

email для связи [email protected]

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Сколько готов уделять времени проекту?

- Я работаю с 9:00 до 19:00

У меня срочный проект! Можешь ли ты поработать 14-16 часов в сутки.

- Да, срочная работа не редкость в наше время.

И что же ты умеешь?

HTML5, CSS3(SASS), jQuery.

Кроссбраузерность (для всех видов браузера)

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3 и 4.

Анимация, карусели, паралакс, табы, и прочий функционал который порадует вас.

БЭМ, весь код будет настолько понятен, что даже человек без знаний разберется что и где.

Все ключевые моменты комментирую.

Обязательно прохожу валидацию W3C.

Обязательно стремлюсь к максимально быстрой загрузки сайтов google speed

Нужен дизайн? Без труда!

- Да конечно. Ссылки на реализованные работ пришлю вам по запросу.

Все хорошо, а есть у тебя отзывы?

- Так же как и любые другие ссылки, я с удовольствием пришлю их вам, на другой бирже у меня есть отзывы.

Может ты хочешь сам что то сказать?

- Да! Моя цель это долгие и плодотворные отношения.

email для связи [email protected]