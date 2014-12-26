violettta

Елена Рыбченко violettta

 
56 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественное размещение объявлений,заполнение таблиц

О себе:

Я копирайтер с опытом работы более 4-х лет

обратившись ко мне Вы получите качественно выполненною работу.

Отзывы о моей работе Вы можете увидеть на сайте https://www.fl.ru/

Гарантирую:

качественную работу,выполнения заказа в срок, не заоблачные цены

График работы: 

как удобно заказчику

Оплата: 

вебмани, на карту приватбанк.

Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1
#487
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1
#1567
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$20/час
от 1 дня
#1713