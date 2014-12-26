Качественное размещение объявлений,заполнение таблиц

О себе:

Я копирайтер с опытом работы более 4-х лет

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качественную работу,выполнения заказа в срок, не заоблачные цены

График работы:

как удобно заказчику

Оплата:

вебмани, на карту приватбанк.