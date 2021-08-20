vipdirector78

Фунтик Фантик vipdirector78

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн главной страницы Figma

    Для крупного портала по недвижимости нужно нарисовать главную страницу в Figma согласно ТЗ в 3 экранах ( десктоп, мобаил, планшет).  Срок 7 дней. Просьба указать сроки и стоимость

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ui/Ux

    Нужно сделать прототипы согласно ТЗ для многофункционального портала по недвижимости. Объём работы большой (личные кабинеты, профили, каталоги, прочие сервисы и разделы). Готовы рассмотреть перспективных и талантливых начинающих  UX/UI специалистов, желающих присоединиться к команде и принять ...

    Figma
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
tretiakovvv
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Дизайн главной страницы Figma
Большое Вам спасибо! С Вами было невероятно круто работать)
Выражаем огромную благодарность Артёму за его работу по дизайну главной страницы портала по недвижимости. Всё было выполнено в срок даже при наличии правок. Всегда был на связи, предлагал свои идеи. Дизайн получился в итоге очень современным и интересным. Ещё раз спасибо!!!
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