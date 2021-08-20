vipdirector78

Для крупного портала по недвижимости нужно нарисовать главную страницу в Figma согласно ТЗ в 3 экранах ( десктоп, мобаил, планшет). Срок 7 дней. Просьба указать сроки и стоимость
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Для крупного портала по недвижимости нужно нарисовать главную страницу в Figma согласно ТЗ в 3 экранах ( десктоп, мобаил, планшет). Срок 7 дней. Просьба указать сроки и стоимость
Нужно сделать прототипы согласно ТЗ для многофункционального портала по недвижимости. Объём работы большой (личные кабинеты, профили, каталоги, прочие сервисы и разделы). Готовы рассмотреть перспективных и талантливых начинающих UX/UI специалистов, желающих присоединиться к команде и принять ...