vipdirector78

Выражаем огромную благодарность Артёму за его работу по дизайну главной страницы портала по недвижимости. Всё было выполнено в срок даже при наличии правок. Всегда был на связи, предлагал свои идеи. Дизайн получился в итоге очень современным и интересным. Ещё раз спасибо!!!