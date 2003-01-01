Английский, французский, итальянский

Хомуров Валерий Иванович

Дата рождения 21.02.1975

Образование Высшее (иностранная филология)

Семейное положение Женат, имею дочь 2006 г.р.

Контактный тел моб. +79021181946, дом. +78512406352,

Е_mail [email protected] ; [email protected]

ICQ 431920659

Skype valeriy.khomurov

Опыт работы:

Август 2008 – настоящее время

ОГОШИ Школа Одаренных Детей им А.П.Гужвина в г. Астрахани, в должности преподавателя иностранных языков

Февраль 2007 – Декабрь 2007

ООО «РОЗЕТТИ», филиал итальянской компании Rosetti Marino S. p.A., в должности секретаря-переводчика, обязанности:

- делопроизводство и организация документооборота.

- организация визовой, административной поддержки экспатов

- трэвел-менеджмент, логистика

- переводы коммерческой, технической документации компании, касающихся кораблестроения и техники безопасности на производстве

- сопровождение деловых переговоров

Март 2004 – Февраль 2007

МОУ «СОШ №51» г. Астрахани, в должности преподавателя иностранных языков

Апрель 2003 – Март 2004

ООО «Тинпорттерминал», в должности менеджера по маркетингу, обязанности:

- логистика, обеспечение заказами на перевозку грузов речным транспортом судов компании

- переводы коммерческой, технической документации компании

- сопровождение деловых переговоров,

- создание и обслуживание офисной компьютерной сети

Декабрь 2002 – Апрель 2003

ОАО ТФ «Атлант» в должности переводчика, обязанности:

- переводы коммерческой, технической документации компании

- сопровождение деловых переговоров

Январь 1999 – Декабрь 2002

ОАО «Волготанкер», Астраханское представительство, в должности переводчика, обязанности:

- переводы коммерческой, технической документации, касающейся ремонта и эксплуатации судов компании

- сопровождение деловых переговоров

- обучение плавсостава и комсостава судов компании деловому морскому английскому языку

Август 1996 – Январь 1999

МОУ «СОШ №58» г. Астрахани, в должности преподавателя иностранных языков

Кроме этого, в качестве частного переводчика-фрилансера выполнял следующие работы:

Астраханского областного Комитета по экологии и природным ресурсам, тематика - менеджмент территорий, в затопляемых зонах, засоление и осушение почв. (1998) - английский язык

ОАО "Астраханьгазавтоматика" - КИП на газонефтепроводах (2000) - итальянский язык.

Прокуратуры Республики Калмыкия - перевод материалов уголовного дела (финансово-банковская тематика) (2006) - итальянский язык

Компания «Фиат» FIAT S.p.A. – материалы по менеджменту качества на автомобильном производстве и строительстве промышленных объектов (2007) – итальянский и английский язык

Образование:

В 1997г окончил с отличием Астраханский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, специальность «Филология», диплом АВС № 0614184, выданный 27.06.1997 года.

Знания и навыки:

- Владение иностранными языками

- французский (свободно), имею опыт технических в области судостроения, строительства объектов промышленности, научных, художественных и деловых переводов, устные переводы при переговорах опыт технических и правовых переводов, устные переводы при переговорах

- английский (свободно), имею опыт технических в области судостроения, строительства объектов промышленности, научных, художественных и деловых переводов, устные переводы при переговорах

- итальянский (уровень выше среднего), имею опыт технических переводов в области судостроения, автомобилестроения и банковской документации, устные переводы при переговорах

- компьютерная грамотность на уровне продвинутого пользователя

- MS Office-все приложения, HTML, PHP, 1C Склад

-машинопись 120-150 зн/мин (рус/лат)

- навыки монтажа и обслуживания локальных вычислительных сетей

Личностные качества:

Коммуникабелен, внимателен. Обладаю опытом конструктивного взаимодействия с иностранцами.

Хобби:

Футбол, благоустройство жилища, народный самодеятельный театр