Хомуров Валерий Иванович
Дата рождения 21.02.1975
Образование Высшее (иностранная филология)
Семейное положение Женат, имею дочь 2006 г.р.
Контактный тел моб. +79021181946, дом. +78512406352,
Е_mail [email protected] ; [email protected]
ICQ 431920659
Skype valeriy.khomurov
Опыт работы:
Август 2008 – настоящее время
ОГОШИ Школа Одаренных Детей им А.П.Гужвина в г. Астрахани, в должности преподавателя иностранных языков
Февраль 2007 – Декабрь 2007
ООО «РОЗЕТТИ», филиал итальянской компании Rosetti Marino S. p.A., в должности секретаря-переводчика, обязанности:
- делопроизводство и организация документооборота.
- организация визовой, административной поддержки экспатов
- трэвел-менеджмент, логистика
- переводы коммерческой, технической документации компании, касающихся кораблестроения и техники безопасности на производстве
- сопровождение деловых переговоров
Март 2004 – Февраль 2007
МОУ «СОШ №51» г. Астрахани, в должности преподавателя иностранных языков
Апрель 2003 – Март 2004
ООО «Тинпорттерминал», в должности менеджера по маркетингу, обязанности:
- логистика, обеспечение заказами на перевозку грузов речным транспортом судов компании
- переводы коммерческой, технической документации компании
- сопровождение деловых переговоров,
- создание и обслуживание офисной компьютерной сети
Декабрь 2002 – Апрель 2003
ОАО ТФ «Атлант» в должности переводчика, обязанности:
- переводы коммерческой, технической документации компании
- сопровождение деловых переговоров
Январь 1999 – Декабрь 2002
ОАО «Волготанкер», Астраханское представительство, в должности переводчика, обязанности:
- переводы коммерческой, технической документации, касающейся ремонта и эксплуатации судов компании
- сопровождение деловых переговоров
- обучение плавсостава и комсостава судов компании деловому морскому английскому языку
Август 1996 – Январь 1999
МОУ «СОШ №58» г. Астрахани, в должности преподавателя иностранных языков
Кроме этого, в качестве частного переводчика-фрилансера выполнял следующие работы:
Астраханского областного Комитета по экологии и природным ресурсам, тематика - менеджмент территорий, в затопляемых зонах, засоление и осушение почв. (1998) - английский язык
ОАО "Астраханьгазавтоматика" - КИП на газонефтепроводах (2000) - итальянский язык.
Прокуратуры Республики Калмыкия - перевод материалов уголовного дела (финансово-банковская тематика) (2006) - итальянский язык
Компания «Фиат» FIAT S.p.A. – материалы по менеджменту качества на автомобильном производстве и строительстве промышленных объектов (2007) – итальянский и английский язык
Образование:
В 1997г окончил с отличием Астраханский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, специальность «Филология», диплом АВС № 0614184, выданный 27.06.1997 года.
Знания и навыки:
- Владение иностранными языками
- французский (свободно), имею опыт технических в области судостроения, строительства объектов промышленности, научных, художественных и деловых переводов, устные переводы при переговорах опыт технических и правовых переводов, устные переводы при переговорах
- английский (свободно), имею опыт технических в области судостроения, строительства объектов промышленности, научных, художественных и деловых переводов, устные переводы при переговорах
- итальянский (уровень выше среднего), имею опыт технических переводов в области судостроения, автомобилестроения и банковской документации, устные переводы при переговорах
- компьютерная грамотность на уровне продвинутого пользователя
- MS Office-все приложения, HTML, PHP, 1C Склад
-машинопись 120-150 зн/мин (рус/лат)
- навыки монтажа и обслуживания локальных вычислительных сетей
Личностные качества:
Коммуникабелен, внимателен. Обладаю опытом конструктивного взаимодействия с иностранцами.
Хобби:
Футбол, благоустройство жилища, народный самодеятельный театр