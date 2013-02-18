Необходим простенький сайт в форме персонального блога, фактически одностраничник под продажу инфопродуктов. Потребуется несколько вариантов дизайнов под различные товары и категории пользователей.
Сайты «под ключ»13 заявок
Закрыт
12 лет назад
Необходим простенький сайт в форме персонального блога, фактически одностраничник под продажу инфопродуктов. Потребуется несколько вариантов дизайнов под различные товары и категории пользователей.
Довольно простой функционал, два уровня вложенности страниц, выполнить на стандартном движке. Главная задача — великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню и т.п.) Сроки важны, ...
Простой функционал, два уровня вложенности страниц, по сути это сайт-блог. Готово подробное ТЗ с прототипами страниц. Главная задача - великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню ...