virtoo

Андрей virtoo

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Блог на WordPress

    Необходим простенький сайт в форме персонального блога, фактически одностраничник под продажу инфопродуктов. Потребуется несколько вариантов дизайнов под различные товары и категории пользователей.

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Персональный блог под женскую аудиторию

    Довольно простой функционал, два уровня вложенности страниц, выполнить на стандартном движке. Главная задача — великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню и т.п.) Сроки важны, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой сайт под ключ

    Простой функционал, два уровня вложенности страниц, по сути это сайт-блог. Готово подробное ТЗ с прототипами страниц. Главная задача - великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад