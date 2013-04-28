Персональный блог под женскую аудиторию

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Закрыт10 заявок154 просмотра

Довольно простой функционал, два уровня вложенности страниц, выполнить на стандартном движке. Главная задача — великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню и т.п.)

Сроки важны, задача срочная, ну и стоимость само собой немаловажный фактор. Заявки отдельно на дизайн, отдельно на все остальное не принимаются, нужна работа "под ключ".

! Пожалуйста, сразу давайте примеры самых удачных ваших работ. Все не нужны, хвастайтесь только самым лучшим)

Ссылка на ТЗ будет предоставлена после тщательного изучения примеров ваших работ.

12 лет назад
virtoo
Андрей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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