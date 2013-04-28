Персональный блог под женскую аудиторию

Довольно простой функционал, два уровня вложенности страниц, выполнить на стандартном движке. Главная задача — великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню и т.п.)

Сроки важны, задача срочная, ну и стоимость само собой немаловажный фактор. Заявки отдельно на дизайн, отдельно на все остальное не принимаются, нужна работа "под ключ".

! Пожалуйста, сразу давайте примеры самых удачных ваших работ. Все не нужны, хвастайтесь только самым лучшим)

Ссылка на ТЗ будет предоставлена после тщательного изучения примеров ваших работ.