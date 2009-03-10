virtuoso72

Нужна раскрутка сайта http://www.odessa-arenda.com.ua, подъем в тор10 yandex и русский гугл. сайт новый, еще нигде не прописан. Бюджет небольшой, но и сроки не горят. Подойдет начинающим seo-шникам для пополнения портфолио. Жду предложений.
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть сайт аренды недвижимости www.odessabestapartments.com, есть его русская версия. Задача - перевести базу (137 квартир) с английского (очень простого) на русский и разместить фото в нужном порядке по примеру английской версии.Переводы8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужен делфи-программист (2 чел.) для датской компании, английский обязательно, из Одессы, так как будут личные встречи с работодателем. Также необходимо знание XML, Webservice, MsSQL, FTP. Проект предполагает как минимум 300 часов работы full-time, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужно перевести код с VB6 в VB.net с заменой MsFlex на DevExpress. Проект срочный, нужно сделать до 17 марта. исходники и что делать на email по запросу.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад