virtuoso72

Олег Мерзликин virtuoso72

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Раскрутка сайта аренды недвижимости

    Нужна раскрутка сайта http://www.odessa-arenda.com.ua, подъем в тор10 yandex и русский гугл. сайт новый, еще нигде не прописан. Бюджет небольшой, но и сроки не горят. Подойдет начинающим seo-шникам для пополнения портфолио. Жду предложений.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод и сортировка базы данных сайта

    $100

    Есть сайт аренды недвижимости www.odessabestapartments.com, есть его русская версия. Задача - перевести базу (137 квартир) с английского (очень простого) на русский и разместить фото в нужном порядке по примеру английской версии.

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программирование на делфи

    $2500

    Нужен делфи-программист (2 чел.) для датской компании, английский обязательно, из Одессы, так как будут личные встречи с работодателем. Также необходимо знание XML, Webservice, MsSQL, FTP. Проект предполагает как минимум 300 часов работы full-time, ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Upgrade visual basic6 to visual basic.net

    $1000

    Нужно перевести код с VB6 в VB.net с заменой MsFlex на DevExpress. Проект срочный, нужно сделать до 17 марта. исходники и что делать на email по запросу.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад