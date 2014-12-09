Юля – это супер ответственный и быстрый исполнитель!!! Я выкинула свое объявление (хочу заметить, что с довольно минимальным бюджетом) и даже не питала надежд, что кто-то откликнется. Юля оказалась первой, и меня подкупили её положительные отзывы. Очень рада, что моя рука всё же дрогнула и я выбрала её в качестве исполнителя, не дожидаясь другие варианты) Мало того, что в течение часа мне был предложен вариант решения моей задачи в лучшем виде, так ещё были представлены и другие интересные варианты на выбор! Всего за один час! Выбирайте Юлю и вы не пожалеете))) Даже с моими ограниченными финансами я всё же увеличила бюджет в два раза) И в следующий раз буду обращаться к Юле, как к дизайнеру)