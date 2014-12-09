Я являюсь администратором сайта napolu.by (находится в разработке). Сайт представляет собой каталог магазинов города Минска, которые занимаются продажей напольных покрытий + акции этих магазинов. Также на сайте можно будет найти инструкции о том, как самостоятельно ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $5Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Рерайт статей по покеру за 40 рублей — 1000 символов без пробелов. Выбираю несколько исполнителей!Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
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Нужно нарисовать логотип для сайта свадебной тематики в стиле "ВКОНТАКТЕ", только фраза будет "ВСВАДЬБЕ" (размер - 385 на 70px). Точно так же белая буква "В" на фоне бледно красного цвета (посмотреть в шаблоне), а остальные ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется копирайтер с отличным знанием русского языка. Предпочтение будет отдаваться девушкам-женщинам, которые могут писать легкие и непринужденные статьи на данную тему со своей изюминкой. Выбираться будет два-три человека. Средний объем одной статьи - 3-4 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
10 лет назад
Осталась довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
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10 лет назад
WordPress
Хороший заказчик! Жду новых предложений!
Ответный отзыв
Юля – это супер ответственный и быстрый исполнитель!!! Я выкинула свое объявление (хочу заметить, что с довольно минимальным бюджетом) и даже не питала надежд, что кто-то откликнется. Юля оказалась первой, и меня подкупили её положительные отзывы. Очень рада, что моя рука всё же дрогнула и я выбрала её в качестве исполнителя, не дожидаясь другие варианты) Мало того, что в течение часа мне был предложен вариант решения моей задачи в лучшем виде, так ещё были представлены и другие интересные варианты на выбор! Всего за один час! Выбирайте Юлю и вы не пожалеете))) Даже с моими ограниченными финансами я всё же увеличила бюджет в два раза) И в следующий раз буду обращаться к Юле, как к дизайнеру)