visa0806

Анастасия visa0806

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качество. Скорость.

  • Сделать страницу "О нас"

    $5

    Я являюсь администратором сайта napolu.by (находится в разработке). Сайт представляет собой каталог магазинов города Минска, которые занимаются продажей напольных покрытий + акции этих магазинов. Также на сайте можно будет найти инструкции о том, как самостоятельно ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип в стиле контакта

    $5

    Нужно нарисовать логотип для сайта свадебной тематики в стиле "ВКОНТАКТЕ", только фраза будет "ВСВАДЬБЕ" (размер - 385 на 70px). Точно так же белая буква "В" на фоне бледно красного цвета (посмотреть в шаблоне), а остальные ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер на свадебную тематику

    Требуется копирайтер с отличным знанием русского языка. Предпочтение будет отдаваться девушкам-женщинам, которые могут писать легкие и непринужденные статьи на данную тему со своей изюминкой. Выбираться будет два-три человека. Средний объем одной статьи - 3-4 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

olesya0904
Олеся 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер/рерайтер на свадебную тематику
Осталась довольна сотрудничеством!
Отличная работа
Ответный отзыв
zaja
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
6 баллов
10 лет назад
Логотип в стиле контакта
WordPress
Хороший заказчик! Жду новых предложений!
Юля – это супер ответственный и быстрый исполнитель!!! Я выкинула свое объявление (хочу заметить, что с довольно минимальным бюджетом) и даже не питала надежд, что кто-то откликнется. Юля оказалась первой, и меня подкупили её положительные отзывы. Очень рада, что моя рука всё же дрогнула и я выбрала её в качестве исполнителя, не дожидаясь другие варианты) Мало того, что в течение часа мне был предложен вариант решения моей задачи в лучшем виде, так ещё были представлены и другие интересные варианты на выбор! Всего за один час! Выбирайте Юлю и вы не пожалеете))) Даже с моими ограниченными финансами я всё же увеличила бюджет в два раза) И в следующий раз буду обращаться к Юле, как к дизайнеру)
Ответный отзыв