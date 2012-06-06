Нужно набрать 1000 подписчиков в группу ВК.
- $50Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется PHP & Android программист Нужно доработать готовый скрипт. И прикрутить к нему многопользовательскую админку на PHP.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно немного доработать готовый скрипт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно создать компонент-опрос для Joomla 2.5 с формированием отчета по итогам опроса.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно разработать компонент под Joomla 2.5.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно разработать программу для поиска и сбора популярных постов ВКонтакте.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать плагин для WordPress.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно добавить в готовый скрипт для социальных сетей таймер с обратным отсчётом.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написать продающий текст с последующим созданием видеопродажника "под ключ" по продаже скрипта. Необходимо выделить все преимущества, выгоды для клиента.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно запустить ПО на выделенном сервере (Windows Server 2003 R2).Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать рерайт продающего текста: 1. Нужно придумать заголовок, отразив в нем главное преимущество. 2. В тексте нужно выделить и усилить преимущества и выгоды для потенциального покупателя. 3. Нужно ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна женщина-диктор для записи рекламного текста на английском языке.Озвучивание3 заявкиЗакрыт14 лет назад