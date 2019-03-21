vitaliy_novosad

Виталий Новосад vitaliy_novosad

 
23 годаУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Люблю то, что делаю

Здравствуйте!

Меня зовут Виталий, я фрилансер с Украины, город Львов.

Делаю современный и продуманный дизайн. Когда выполняю вашу задачу, полностью погружаюсь в нее. Слежу за новостями, трендами мирового дизайна, все время совершенствую свои умения, уделяю внимание каждой детали при выполнении работы для клиента.

Моя специализация:

  • создание логотипов;
  • дизайн полиграфии (визитки, флаера, бланки, книги,  журналы...);
  • разработка фирменного стиля.
Работаю с графическими программами:

  • Adobe Illustrator;
  • Adobe Photoshop;
  • Adobe InDesign.
E-mail: [email protected]

Telegram: +38 068 217 4288

Behance: https://www.behance.net/novosadvet782d 

InDesignIllustratorPhotoshop