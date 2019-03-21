Люблю то, что делаю

Здравствуйте!

Меня зовут Виталий, я фрилансер с Украины, город Львов.

Делаю современный и продуманный дизайн. Когда выполняю вашу задачу, полностью погружаюсь в нее. Слежу за новостями, трендами мирового дизайна, все время совершенствую свои умения, уделяю внимание каждой детали при выполнении работы для клиента.

Моя специализация:

создание логотипов;

дизайн полиграфии (визитки, флаера, бланки, книги, журналы...);

разработка фирменного стиля.

Adobe Illustrator;

Adobe Photoshop;

Adobe InDesign.

Telegram: +38 068 217 4288

Behance: https://www.behance.net/novosadvet782d