Виталий Новосад vitaliy_novosadvitaliy_novosad
23 годаУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Люблю то, что делаю
Здравствуйте!
Меня зовут Виталий, я фрилансер с Украины, город Львов.
Делаю современный и продуманный дизайн. Когда выполняю вашу задачу, полностью погружаюсь в нее. Слежу за новостями, трендами мирового дизайна, все время совершенствую свои умения, уделяю внимание каждой детали при выполнении работы для клиента.
Моя специализация:
- создание логотипов;
- дизайн полиграфии (визитки, флаера, бланки, книги, журналы...);
- разработка фирменного стиля.
- Adobe Illustrator;
- Adobe Photoshop;
- Adobe InDesign.
Telegram: +38 068 217 4288
Портфолио
- Постер для фестиваля джаза102 просмотра
- Дизайн словаря полиграфических терминов178 просмотров
- Айдентика магазина туристического оборудования129 просмотров