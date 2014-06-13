vitaly2015

Виталий Фурс vitaly2015

 
36 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
полный комплекс робот по дизайну вашева сайта быстро и качественно

Что вы получите от нашево сутрудничества

1. уникальный дизайн

2.качество и быстрость выполнения работы

3.подход к каждому клиенту с пониманиям

Я разработываю дизайни любой сложности и под любимы требованиями .При этом каждый ваш 5-й заказ со скидкой 12%

Отзывы заказчиков
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
6 баллов
10 лет назад
Небольшая работа по сайту
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга