vkt

Викентий vkt

 
41 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$600
10 баллов
7 лет назад
Форма заказа товара по номеру + админка для отгрузки покупателю
Хороший, адекватный заказчик. Точная постановка задачи, с полноценным прототипом до мелочей. Всегда на связи. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Толковый. Всё очень по-деловому. Буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
itsupport
Владимир 
55 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Asterisk. Проверка наличия интернета.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи,быстрый выбор варианта выполнения. Оплата сразу по выполнению. Рекомендую.
Это было быстро и просто круто. Было предложено несколько вариантов с указанием плюсов и минусов. Я выбрал тот, какой подходит мне. Получил всё в лучшем виде. Рекомендую!
Ответный отзыв
nixll
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Настройка Asterisk для инет-магазина. 10 внутренних номеров, 5 внешних
Отличный заказчик, терпеливый и адекватный я затянул со сроками заказчик отнесся с пониманием ! Оплата в срок. Рекомендую Викентия к сотрудничеству !
_Все_ пожелания по установке и настройке Asterisk были реализованы. Я остался доволен результатом, хотя со сроками немного не сложилось. Парень очень толковый. Именно поэтому у него большой хвост заказов.
Ответный отзыв