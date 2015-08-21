Фактически поработать нужно будет на 4-5 разными страницами. www.remavto.com.ua
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть готовый сайт, но т.к. делался из темплейта и "аматором", то там есть много лишнего. Нужно поправить, вырезать лишнее, почистить неиспользуемые скрипты. Нужен человек, который не брезгует разгребать чужой код.HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть база товаров по номерам. Нужно дать возможность заказчику оформить заказ на товары, отделу закупки заказать товары у поставщика и по прибытию складу оприходовать товар и отгрузить. Всё нужно сделать с нуля на bootstrap или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Если пропал - включить на модемах переадресацию. Если появился - переадресацию отключить.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Я хочу 2 (5+ в будущем) модемов. Хочу, чтобы звонки с них шли на группу продавцов. Кто первый взял - того и звонок. Если он с ним поговорил, тогда следующие ну там 5 суток этот ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$600
10 баллов
7 лет назад
Хороший, адекватный заказчик. Точная постановка задачи, с полноценным прототипом до мелочей. Всегда на связи. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Толковый. Всё очень по-деловому. Буду обращаться ещё!
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи,быстрый выбор варианта выполнения. Оплата сразу по выполнению. Рекомендую.
Ответный отзыв
Это было быстро и просто круто. Было предложено несколько вариантов с указанием плюсов и минусов. Я выбрал тот, какой подходит мне. Получил всё в лучшем виде. Рекомендую!
$40
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик, терпеливый и адекватный я затянул со сроками заказчик отнесся с пониманием ! Оплата в срок. Рекомендую Викентия к сотрудничеству !
Ответный отзыв
_Все_ пожелания по установке и настройке Asterisk были реализованы. Я остался доволен результатом, хотя со сроками немного не сложилось. Парень очень толковый. Именно поэтому у него большой хвост заказов.