vlad230186

В полной новости, если новость разделена на несколько страниц, нужно зделать уникальными заголовки, добавить: Страница 1, Страница 2 и тд..
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Пример задачи: Область скрытия бла бла бр бр тр табле див скрытьпоказать Всё это привязать к кукамВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно написать скрипт, который будет проверять изъятое видео со сторонних видеохостинговВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть парсер, нужно дописать. Имеется запрос который получает ид новости из базы данных, доработать нужно сделать запрос который бы получал url новости из базы данных или каким то другим образом. Движок DLEВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно написать скрипт вывода новостей по дате, тоесть отсортировать все новости что бы был вывод сайт.ру/2012-01-22 по данному адресу были все новости за данный период ася 21-21---10Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад