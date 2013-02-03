Задачи: 1) добавление товаров, описания по 300 символов в карточку товара. До 50 руб за карточку. 2) написание текстов на страницы интернет магазина (тема обувь) Необходимые знания и результаты: PrestaShop, SEO, подбирать запросы, ...
Apavi.ru
Интернет магазин обуви Apavi.ru
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Необходимо добавить более 50 товаров с описанием на сайт. Cms: PrestaShop 1.6 1) копирайт для каждой карточки товара, более 400 символов, без пробелов. Тексты проверяю на уникальность. 2) картинки 3) теги существующие и новые по вордстату яндекса. Долгосрочные заказы на ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Здравствуйте. Меня зовут Владислав Тимошенко, я владелец сайта www.vladtimoshenko.com. У меня для Вас есть предложение удаленной работы. Описание: Написание статей и размещение их на сайте по определенным правилам. Объем статей: 2000 знаков (без пробелов). Тематика ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад