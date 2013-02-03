vlad775

Владислав vlad775

 
34 годаРоссия/Иваново
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Apavi.ru

Интернет магазин обуви Apavi.ru 

  • Добавление товаров на сайте cms PrestaShop

    $100

    Задачи:        1) добавление товаров, описания по 300 символов в карточку товара.  До 50 руб за карточку.  2) написание текстов на страницы интернет магазина (тема обувь)  Необходимые знания и результаты:        PrestaShop, SEO, подбирать запросы, ...

    PrestashopКарточки товаров
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление товаров с описанием на сайт PrestaShop 1.6.

    $45

    Необходимо добавить более 50 товаров с описанием на сайт. Cms: PrestaShop 1.6 1) копирайт для каждой карточки товара, более 400 символов, без пробелов. Тексты проверяю на уникальность. 2) картинки  3) теги существующие и новые по вордстату яндекса.  Долгосрочные заказы на ...

    PrestashopКарточки товаров
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автор на сайт

    $100

    Здравствуйте. Меня зовут Владислав Тимошенко, я владелец сайта www.vladtimoshenko.com. У меня для Вас есть предложение удаленной работы. Описание: Написание статей и размещение их на сайте по определенным правилам. Объем статей: 2000 знаков (без пробелов). Тематика ...

    WordPressНаписание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад