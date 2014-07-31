vladitservis

Со стороны сайта все настроено. API работает. Нужно настроить со стороны 1С 1. Автоматическую выгрузку складского наличия на ftp или отправку на почту для обновления на сайте; 2. Загрузку клиентов с сайта; 3. Загрузку заказов с сайта; 4. Синхронизацию статусов ...