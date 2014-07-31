vladitservis

Со стороны сайта все настроено. API работает. Нужно настроить со стороны 1С 1. Автоматическую выгрузку складского наличия на ftp или отправку на почту для обновления на сайте; 2. Загрузку клиентов с сайта; 3. Загрузку заказов с сайта; 4. Синхронизацию статусов ...
Мы предоставляем следующие виды услуг:
Создание сайтов
- Веб-дизайн;
- Фотосъемка материалов для сайта;
IT-услуги
Монтаж сетей
- Монтаж ЛВС;
- Монтаж систем видеонаблюдения;
- Монтаж СКС;
Интерактивные технологии
- Установка и настройка информационных киосков.
Электронная очередь
- Q-matic
Портфолио
- 1С-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Требуется перенести интернет магазин с ModX на Битрикс. интернет магазин с корзиной, около 800 товаров, функционал стандартный, подробности в ЛСЗакрыт5 лет назад
- $30
Требуется связаться с отделом маркетинга компаний, заинтересованных в выставке своего оборудования или технологий. Сайт нашего мероприятия [url=http://vladitconference.ru/]http://vladitconference.ru/[/url] Секции выставки ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ СВЯЗЬ ОБРАБОТКА ДАННЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
Необходимо разработать (сверстать) пользовательский интерфейс web-приложения для записи на прием пациента в клинику. Для записи на прием пациент должен заполнить форму. Форма состоит из пяти вкладок. Каждая вкладка представляет собой шаг. Пациент последовательно заполняет каждую ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $80
Требуется перенести публичную информацию для бюджетного учреждения со старого сайта на новый.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
1. Поправить поиск на сайте 2. Поправить меню (верстка) 3. третий сайт - ставим шаблон адаптивный, чтобы при скроле меню закреплялось на экране Цвета сайта голубой/синий и красный (для выделения), белый фон парсим сюда ассортимент с донора 4. ...Закрыт7 лет назад
- $22
Вордпресс стоит, нужно установить и перевести шаблон. Адаптивный дизайн Ссылка на Владаайтисервис: Разработка сайта Владайтисервис © http://vladitservice.ru. Разработка сайта vladitservice.ru Гармоничное сочетание цветов ...Закрыт8 лет назад
- $40
Требуется повышение лояльности к компании. Работа на форумах. Опыт исполнителя обязателен.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $53
Требуется копирайт-рерайт текстов. Бюджет 1800р.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется настройка сайта на джумле. Шаблон http://vtem.net/demo/?template=vt_food уже стоит, нужно его перевести. https://cloud.mail.ru/public/5bdd551873ea/берега.zip фото кафе стиль шаблона используем 3 Требования к сайту 1. Корректная работа во всех браузерах 2. Копирайт Владаайтисервис Разработка сайта Владайтисервис © http://vladitservice.ru. Разработка сайта vladitservice.ru 3 Гармоничное сочетание ...Закрыт9 лет назад