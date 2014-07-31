vladitservis

Александр vladitservis

 
39 летРоссия/Владимир
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Индивидуальный подход к каждому клиенту - наше кредо

Мы предоставляем следующие виды услуг:

Создание сайтов

- Создание сайтов на заказ;

- Веб-дизайн;

- Сайт "под ключ";

- Фотосъемка материалов для сайта;

- Очистка сайта от вирусов;

- Продвижение (SEO).

IT-услуги

IT-консалтинг;

- IT-аутсорсинг;

- IT-аутстаффинг.

Монтаж сетей

Создание Wi-Fi сетей;

- Монтаж ЛВС;

Установка мини-АТС;

- Монтаж систем видеонаблюдения;

- Монтаж СКС;

- Создание VPN сети.

Интерактивные технологии

- Монтаж видеостен;

- Установка и настройка информационных киосков.

Электронная очередь

Q-matic

Портфолио

Монтажные работы

Созданные сайты

Отзывы фрилансеров
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$53
10 баллов
8 лет назад
Задание копирайтеру.
Сотрудничество закончилось успешно.
Работой доволен, продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв