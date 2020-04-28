vlidman

Владимир vlidman

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интернет магазин

  • Каталог товаров

    Необходимо создать подробный каталог товаров (без картинок) на основании всей продукции что продается в приложении Samokat.ru Финальный Эксель файл должен содержать следующие колонки как минимум: 1. Категория (от Самоката, Овощи фрукты, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад