Необходимо оставить проверенные отзывы на яндекс картах. Оставлять необходимо отзывы один раз в день в разное время и с разных аккаунтов (включая разные ip адреса). Кол-вр 21 штука
Поисковые системы (SEO)5 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо оставить проверенные отзывы на яндекс картах. Оставлять необходимо отзывы один раз в день в разное время и с разных аккаунтов (включая разные ip адреса). Кол-вр 21 штука
Необходимо создать подробный каталог товаров (без картинок) на основании всей продукции что продается в приложении Samokat.ru Финальный Эксель файл должен содержать следующие колонки как минимум: 1. Категория (от Самоката, Овощи фрукты, ...