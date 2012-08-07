Необходимо создать и произвести наполнение сайта для небольшого производства строительных материалов. Подробности в процессе работы...
Сайты «под ключ»36 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо создать и произвести наполнение сайта для небольшого производства строительных материалов. Подробности в процессе работы...
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для производственной компании. В дальнейшем если сотрудичество будет плодотворным разработка сайта и оптимизация
Необходимо доработать сайт созданный с помощью Parallels Web Presence Builder, наполнить его уникальным контентом и оптимизировать. Объект приложения усилий можно посмотреть по адресу amadek.ru