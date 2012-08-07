voitz2

Дмитрий voitz2

 
49 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
invex
Павел 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта и наполнение
Дмитрий замечательный заказчик, все задачи сформулировал просто и понятно. рекомендую)