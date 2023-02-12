volka_nogi

Дизайн такой: http://joxi.ru/52aqel4C0gPbb2 http://joxi.ru/v29jypZCjR1zvA http://joxi.ru/E2pRnqotj4Ralr основные моменты: - работа только с css - дублирующийся фон картинкой - в моб варианте свой лого - есть версия LTR И RTL, для тех кто не знает это версии для языков с левым и правым написанием, это ...