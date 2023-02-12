volka_nogi

Дизайн такой: http://joxi.ru/52aqel4C0gPbb2 http://joxi.ru/v29jypZCjR1zvA http://joxi.ru/E2pRnqotj4Ralr основные моменты: - работа только с css - дублирующийся фон картинкой - в моб варианте свой лого - есть версия LTR И RTL, для тех кто не знает это версии для языков с левым и правым написанием, это ...
- $50HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $100
здравствуйте, есть задача по правкам на php, проект на Umi cms, довольно простой. Шаблонизатор html подобный, со вставками php. Надо сделать правки, не сложные. бюджет 100$, сроки 1-2 дня. 1. На главной вывести 3 новости http://joxi.ru/V2VQvO1hBwj9Qm шаблон default.phtml 2. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $15
Надо помочь пройти создать личного кабинета и настроить аккаунта. Только из Украины. работа для контент менеджера оплата 15$ + накладные расходыНаполнение сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- $100
Я купил недавно скрипт, своеобразная игровая платежка. состоит из сайта клиента и бекенда. Довожу его до нужного функционала.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $50
Надо поправить бэкенд в недавно созданном функционале. 1. не отправляются данные в базу, при получении данных, перепроверить работу функционала, возможно сделать рефакторинг. 2. переназвать функцию в админке (детали надо показыать) увереное знание js и php обязательны бюджет 3 тыс ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $50
Надо внести правки по верстке на сервере, отдельную копию вы не развернете. верстку можно увидеть по ссылке http://cc56506.tw1.ru есть у меня как бы страница локер, попадая на нее работает локер, платежка для игры, запрещает любые нажатия мышки. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- $40
Работа на сегодня. Бюджет 2 тыс руб. Самый важный пункт 3. работа сделанаHTML-верстка16 заявокЗакрытгод назад