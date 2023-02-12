volka_nogi

Алексей Ногин volka_nogi

 
32 годаКазахстан/Уштобе
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

есть много работы

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Cтилизовать верстку средствами css, подправив функционал

    $50

    Дизайн такой: http://joxi.ru/52aqel4C0gPbb2 http://joxi.ru/v29jypZCjR1zvA http://joxi.ru/E2pRnqotj4Ralr основные моменты: - работа только с css - дублирующийся фон картинкой - в моб варианте свой лого - есть версия LTR И RTL, для тех кто не знает это версии для языков с левым и правым написанием, это ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Задачи по правкам на php - проект на Umi cms

    $100

    здравствуйте, есть задача по правкам на php, проект на Umi cms, довольно простой. Шаблонизатор html подобный, со вставками php. Надо сделать правки, не сложные. бюджет 100$, сроки 1-2 дня. 1. На главной вывести 3 новости http://joxi.ru/V2VQvO1hBwj9Qm шаблон default.phtml 2. ...

    PHPHTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Поправить бэкенд на php

    $50

    Надо поправить бэкенд в недавно созданном функционале. 1. не отправляются данные в базу, при получении данных, перепроверить работу функционала, возможно сделать рефакторинг. 2. переназвать функцию в админке (детали надо показыать) увереное знание js и php обязательны бюджет 3 тыс ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Надо внести правки по верстке

    $50

    Надо внести правки по верстке на сервере, отдельную копию вы не развернете. верстку можно увидеть по ссылке http://cc56506.tw1.ru есть у меня как бы страница локер, попадая на нее работает локер, платежка для игры, запрещает любые нажатия мышки. ...

    Правки в верстке
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
bessarabskij
Валерий 
55 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
год назад
Создание личного кабинета и настроика аккаунта
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оперативная проверка, достойная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Надежный человек, можно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
D1s4tv
Роман 
30 летТурция
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Надо внести правки по верстке
Алексей, отличный заказчик, ставит нормальное, хорошо сформулированное тз. Приятно работать
Рома толковый исполнитель, приятно работать. Все было сделано хорошо, правки внесены, все ок.
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