ВОЛКОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

E-mail: [email protected]

М. 89171783323, 89374615535.

Место жительства: Астрахань, ул. Савушкина,22 к.36

Дата рождения: 05/12/1982

Опыт работы:

01/2007 – 05/2010 учебный центр «Сократ», преподаватель английского языка, переводчик английского по совместительству ОАО “RR-offshore” – судостроительный завод.

Стажировки, производственная практика:

02/2009 – 05/2009 – стажировка в ЗАО «Астрахань GSM», по специальности менеджер по

02/2007-05/2007 преподавательская практика Лицей №1 (г. Астрахань), учитель французского языка.

09/2006-12/2006 преподавательская практика Лицей №1 (г. Астрахань), учитель французского языка.

Образование – высшее:

1999-2007 – АГУ, факультет иностранных языков, учитель французского, английского языков.

2008–2009 - Университет Кларка (США)&АГУ, магистр в сфере профессиональных коммуникаций: управление человеческими ресурсами.

Дополнительные сведения:

- Уверенный пользователь ПК (Word, Internet, Excel – хорошо;1С:Бухгалтерия, КонсультантПлюс - слабо);

- Английский, французский языки (профессионально)

- Водительские права категории "B", личный автомобиль

Увлечения: автомобили, спорт, рыбалка, книги.

Навыки: перевод с английского на русский, русского на английский по тематикам – разработка и обслуживание нефтяных месторождений, судостроение, машиностроение, СМИ, менеджмент, деловая переписка. Перевод с французского на русский, с русского на французский по тематикам – образование, бизнес, СМИ.