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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Быстрая качественная работа. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Сделка прошла успешно, все как договаривались. Спасибо.
$1
10 баллов
10 лет назад
Качественно и точно в установленный в срок справился с заданием. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Сделка прошла успешно, все было оплачено как договаривались.
$1
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за проделанную работу! Все вовремя и в хорошем качестве.
Ответный отзыв
Сделка прошла успешно, оплатили все как договаривались.
$2
10 баллов
10 лет назад
Исполнитель справился с работой быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Сделка прошла отлично, рекомендую
$1
10 баллов
10 лет назад
10 баллов! Рекомендую Владимира как специалиста в вопросе обработки фотографий. Быстро, качественно, с учетом всех пожеланий и по адекватной цене. Обращусь ли я еще раз к этому фрилансеру? КОНЕЧНО! Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплатил вовремя, задачу поставил понятно. Приятно иметь дело, спасибо.