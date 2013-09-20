vovanych_k

Володимир vovanych_k

 
37 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Отзывы заказчиков
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Отретушировать фотографии
Быстрая качественная работа. Рекомендую к сотрудничеству.
Сделка прошла успешно, все как договаривались. Спасибо.
Ответный отзыв
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Обтравка изображений
Качественно и точно в установленный в срок справился с заданием. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Сделка прошла успешно, все было оплачено как договаривались.
Ответный отзыв
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Обработать 5-7 личных фото
Спасибо за проделанную работу! Все вовремя и в хорошем качестве.
Сделка прошла успешно, оплатили все как договаривались.
Ответный отзыв
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото
Исполнитель справился с работой быстро и качественно, рекомендую!
Сделка прошла отлично, рекомендую
Ответный отзыв
inmillioner
Денис 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Необходимо обработать 10 фотографий.
10 баллов! Рекомендую Владимира как специалиста в вопросе обработки фотографий. Быстро, качественно, с учетом всех пожеланий и по адекватной цене. Обращусь ли я еще раз к этому фрилансеру? КОНЕЧНО! Спасибо.
Отличный заказчик, оплатил вовремя, задачу поставил понятно. Приятно иметь дело, спасибо.
Ответный отзыв