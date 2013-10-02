Обтравка изображений

Задание: Гармонично вписать кофейный автомат на картинку + раскрасить автомат в цвет бренда Сроки: До 23.09.2013 по МСК Исходный файл: Две картинки - надо сделать вставку и на 1-ю и на 2-ю картинку. Кофейный автомат: Брать картинку на выбор, которая лучше ...