Обтравка изображений

Срочно. Необходимо обработать и сделать цветокоррекцию фото А4 (исходник в RAW), кроме того надо нарастить сбоку темный фон (до А3), причем часть фона - не совсем равномерная (ламинат на полу, уходящий в темноту). Работа срочная, преимущество у ...
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Требуется опытный специалист по обработке фотографий, хорошо владеющий функциями фотошопа.
На фотографиях необходимо выполнить обтравку, устранить дефекты, выравнить тени/света, выставить одинаковый уровень яркости/контрастности, выровнять уровень основных цветов.
В конечном итоге должно блистать, сверкать, сиять. Эмоциональный эффект.
Всего 30 изображений. Пример в аттачменте.
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