Обработать 850 фотографий, есть алгоритм

Обработка фотографийЗавершен33 заявки573 просмотра
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Нобходимо обработать 850 фоток, ТЗ на обработку приложено.

После начала работы предоставляете 10 фоток сделанных — утверждаем, и далее делаете остальные. Чтобы сразу в начале работы правильно начать делать. Хотя в ТЗ вроде максимально подробно расписано, но для перестраховки.

Ожидаю цену и срок.

Исполнителю вышлю ссылки на скачку архивов фоток.

10 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
nikitos2044
Никита 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Никита молодец, грамотно обработал фотки, и адекватно по цене.
Отичный заказчик, все ок и по оплате и по работе!
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