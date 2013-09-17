Преобразование фотографий

Здравствуйте. Надо довольно срочно вырезать фотографию. Фото на синем фоне, нужен прозрачный. Есть та-же фото, с большим разрешением но с более сложным как мне кажется фоном. Откуда вырезать - выбирать вам. Фактически нужно что-бы фото можно ...