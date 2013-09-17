Преобразование фотографий

$50
Обработка фотографийЗакрыт8 заявок270 просмотров
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Необходимо сделать подборку либо преобразование фотографий для дальнейшего нанесения их на керамическую плитку размер плитки 20 х 20 см.

Кол-во изображений - необходимо 13 (предложите на выбор 15- 20 шт).

Изображения - лица девушек в ретро стиле , черно-белые (на некоторых фото цветным выделить например красные губы, красное яблоко и тд.). Важно чтобы было два - три цвета :черный, белый и красный.

Ориентировочные картинки в приложении.

Ждем предложений.

10 лет назад
captain
Андрей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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