Обработка существующих фотографий

$100
Обработка фотографийЗавершен9 заявок274 просмотра
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Для фотовыставки нужно грамотно и красиво обработать 20 фотографий, все это нужно чтобы печатать в фотостудии. Пишите свои цены. Опыт работы - обязателен. Оплата только яндекс-деньги.

10 лет назад
silsh
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Big_O_o
Андрей 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$35
3 дня
Очень хорошо и грамотно справился с заданием обработки фотографии, рекомендую!
Спасибо за интересную работу, отличный заказчик,всем рекомендую.