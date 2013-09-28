Обработка существующих фотографий

Здравствуйте. Надо довольно срочно вырезать фотографию. Фото на синем фоне, нужен прозрачный. Есть та-же фото, с большим разрешением но с более сложным как мне кажется фоном. Откуда вырезать - выбирать вам. Фактически нужно что-бы фото можно ...
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Для фотовыставки нужно грамотно и красиво обработать 20 фотографий, все это нужно чтобы печатать в фотостудии. Пишите свои цены. Опыт работы - обязателен. Оплата только яндекс-деньги.
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