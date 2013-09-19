Здравствуйте.

Надо довольно срочно вырезать фотографию. Фото на синем фоне, нужен прозрачный. Есть та-же фото, с большим разрешением но с более сложным как мне кажется фоном. Откуда вырезать - выбирать вам. Фактически нужно что-бы фото можно было поместить на любом относительно светлом фоне. К примеру чёрного точно не будет.

Оба фото в архиве

Прошу сразу указать цену и сроки.