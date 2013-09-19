Вырезать фотографию

Обработка фотографийЗавершен7 заявок180 просмотров
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Здравствуйте.

Надо довольно срочно вырезать фотографию. Фото на синем фоне, нужен прозрачный. Есть та-же фото, с большим разрешением но с более сложным как мне кажется фоном. Откуда вырезать - выбирать вам. Фактически нужно что-бы фото можно было поместить на любом относительно светлом фоне. К примеру чёрного точно не будет.

Оба фото в архиве

Прошу сразу указать цену и сроки.

10 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
k2sper
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Со второй попытки, но вышло как нужно. Спасибо, Сергей. Буду обращаться.
Задача была на 4 из 5.