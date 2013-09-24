Обработать скан фото на паспорт

Имеется скан с распечатаной фотографии на документы. (прикреплен) Оригинала той фотографии нет.

Во время распечатки на принетре испортилась цветопередача, фото немного поблекло + добавились кое-какие "шумы".

Нужно так сказать восстановить оригинал фото, с которого была сделана распечатка. + немного улучшить.

На выходе у вас должно быть:

- обработанное фото (разрешение должно быть не меньше 1024*768)

- из него комплект для распечатки 6 фото на украинский паспорт (3,5*4,5см)

Оплата в wmz. По Украине возможен Приват24, дельтабанк.

Ваши предложения?