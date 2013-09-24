Обработать скан фото на паспорт

Доброго времени суток! Нужна базовая ретушь 5-7 фотографий (выровнять цвет лица, убрать помехи с фона и настроить цвет/контрастность картинки). Жду портфолио, а также предложений по цене/срокам. Отдельно рассмотрю предложения фрилансеров из Украины с возможностью оплаты на карту Приватбанка. ПОЖАЛУЙСТА, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется скан с распечатаной фотографии на документы. (прикреплен) Оригинала той фотографии нет.
Во время распечатки на принетре испортилась цветопередача, фото немного поблекло + добавились кое-какие "шумы".
Нужно так сказать восстановить оригинал фото, с которого была сделана распечатка. + немного улучшить.
На выходе у вас должно быть:
- обработанное фото (разрешение должно быть не меньше 1024*768)
- из него комплект для распечатки 6 фото на украинский паспорт (3,5*4,5см)
Оплата в wmz. По Украине возможен Приват24, дельтабанк.
Ваши предложения?
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