Повышение уникальности картинок

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок334 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо постепенно повысить уникальность картинок (несколько сот):

http://warketolog.com/go.php?url=http://www.knowhowmed.org/articles.php

- в публикациях.

Прошу указывать стоимость за каждые Х штук.

Можете предлагать уровень - например, простой уровень (отразить изображение) - цена, средний уровень (...) стоимость - и уточнять для каждого уровня стоимость).

Если есть готовность - прошу писать предметно в проект.

10 лет назад
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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