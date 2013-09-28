Разрезать изображения на части

Из моих готовых файлов нужно нарезать полиптихи примерно как тут — decor-exclusive ru

Полиптихи могут быть разные — из одинаковых модулей, из разных по высоте, ширине, из одинаковых квадратов и т.д.

Где-то куски изначального изображения лишние отрезаются, где-то наоборот немного фона добавить, а где-то просто разрезается и ничего больше делать не надо.

Процесс выглядит так:

1. Я даю вам файлы

2. Вы в эскизах показываете как разрезать хотите (на свой художественный взгляд =) - даете 2-3 варианта.

3. Я одобряю, вы режете без потери качества, отдаете мне готовые нарезки и отдельно маленький jpeg где на белом фоне с тенью, где показана как-бы готовая картина.

Планируется больше кол-во картинок так нарезать. Для начала штук 30–50.

В предложениях пишите стоимость работы за один файл. Работа простая.