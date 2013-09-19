Нобходимо обработать 850 фоток, ТЗ на обработку приложено. После начала работы предоставляете 10 фоток сделанных — утверждаем, и далее делаете остальные. Чтобы сразу в начале работы правильно начать делать. Хотя в ТЗ вроде максимально подробно расписано, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В наличии 140 картинок товара, фон белый. Собственно, требуется их ресайзнуть. На каждую картинку нужно 8 ресайзов, каждый ресайз нужно определенным образом именовать (схематично). Примеры того, как должны выглядеть ресайзнутые картинки будут предоставлены (вероятно, на многих картинках придется растянуть фон, дабы сохранить пропорции).
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