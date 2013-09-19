Ресайз

$50
Обработка фотографийЗакрыт23 заявки285 просмотров
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В наличии 140 картинок товара, фон белый. Собственно, требуется их ресайзнуть. На каждую картинку нужно 8 ресайзов, каждый ресайз нужно определенным образом именовать (схематично). Примеры того, как должны выглядеть ресайзнутые картинки будут предоставлены (вероятно, на многих картинках придется растянуть фон, дабы сохранить пропорции).

10 лет назад
givotnoe
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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