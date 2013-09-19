Обработать фотографии букетов цветов

Требуется опытный специалист по обработке фотографий, уверенно владеющий всеми функциями фотошопа.

Еженедельно будет требоваться обработка от 5 до 15 фотографий. Всего нужно будет обработать около 250 фото.

На фотографиях необходимо выполнить обтравку, устранить дефекты, выравнить тени/света, выставить одинаковой уровень яркости/контрастности, выровнять уровень основных цветов, при необходимости изменить наклон. Полученные результаты нужно сохранить в двух размерах 600х720 и 200х240 с учетом одинакового отступа по бокам, либо снизу/сверху. На некоторых фото будет требоваться сделать мягкую тень.

Оригиналы фото и примеры того, что должно из них получиться см. в приложение.

При ответе на проект прикрепляйте примеры ваших работ с подобными задачами, указывайте стоимость за обработку одного фото.

Плюсом будет если Вы сами профессионально занимаетесь студийной съемкой.