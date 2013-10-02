Вписать объект на картинку + последующая раскраска

Задание:

Гармонично вписать кофейный автомат на картинку + раскрасить автомат в цвет бренда

Сроки:

До 23.09.2013 по МСК

Исходный файл:

Две картинки - надо сделать вставку и на 1-ю и на 2-ю картинку.

Кофейный автомат:

Брать картинку на выбор, которая лучше впишется в интерьер.

Необходимые ссылки и файлы находятся в приложении (ссылки исправил на рабочие)