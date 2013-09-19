Разложить фотографию на три слоя

Задание: Гармонично вписать кофейный автомат на картинку + раскрасить автомат в цвет бренда Сроки: До 23.09.2013 по МСК Исходный файл: Две картинки - надо сделать вставку и на 1-ю и на 2-ю картинку. Кофейный автомат: Брать картинку на выбор, которая лучше ...
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Здравствуйте. Необходимо разложить фотографию (в приложении) на 3 слоя для последующего создания эффекта параллакса.
1 слой - 2 пальмы, стоящие ближе всего к фотографу
2 слой на уровне людей и лодки
3 - все остальное
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