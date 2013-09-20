Раскраска черно-белой фотографии

Обработка фотографийЗакрыт15 заявок392 просмотра
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Необходимо раскрасить старую фотографию монумент с самолетом (очень низкого качества). Сделать с разрешением 120-300 точек на дюйм для печати плаката в формате А3.

Подробное тз и образцы фото местности представлю исполнителю.

Строго без предоплаты! Оплата по факту сделанной работы!

Жду предложений!

Всем откликнувшимся спасибо!

10 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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