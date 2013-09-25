Обработка фото и фотомонтаж

Срочно.

Необходимо обработать и сделать цветокоррекцию фото А4 (исходник в RAW), кроме того надо нарастить сбоку темный фон (до А3), причем часть фона - не совсем равномерная (ламинат на полу, уходящий в темноту).

Работа срочная, преимущество у претендентов с отличным портфолио по ретуши.

Ссылку на raw отправлю в личку тому, кто заинтересует по срокам и цене.