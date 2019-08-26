Есть скрипт (дам код исполнителю), главная задача которого - совершать аякс-запросы такого вида: https://domain1.com/script.php?url=https%3A%2F%domain2.com%2Ffolder%2Ffolder Та часть, которая идет после url= сначала извлекается скриптом из стороннего значения, а потом уже ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
К серверу привязаны домены, они спрятаны через сервис проксирования, чтобы нельзя было определить ip сервера. Из-за этого нарушено корректное определение IP-адреса посетителя: если заходишь через домен, в логи апача пишется ip прокладки, а не ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо поднять и настроить Jabber сервер с поддержкой ОМЕМО. Сервер под него пока еще не арендован, т.к. сначала хотелось бы согласовать его характеристики. Домен уже есть. Нужно сделать, чтоб люди могли ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Приятно работать с таким людьми, как Виктор.
Ответный отзыв
Грамотно выполненная задача! Очень приятные впечатления! Отдельно порадовало то, что в отличие от многих исполнителей Алексей оставался на связи до конца выполнения задачи! Я это очень оценил! Огромное спасибо за работу! Буду обязательно обращаться еще!
$60
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу. Приятно общаться с человеком. Оплата сразу без проблем.
Ответный отзыв
Профи с большой буквы. Подход серьезный, все делает как для себя самого. Ответственный, прямой, честный. Ощущается как профессиональный, так и житейский опыт. Очень рад, что есть такой классный специалист. Будем еще сотрудничать! Мой поклон.