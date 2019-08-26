vsmaster

Виктор vsmaster

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно срочно доработать скрипт
Все отлично. Приятно работать с таким людьми, как Виктор.
Грамотно выполненная задача! Очень приятные впечатления! Отдельно порадовало то, что в отличие от многих исполнителей Алексей оставался на связи до конца выполнения задачи! Я это очень оценил! Огромное спасибо за работу! Буду обязательно обращаться еще!
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DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Установка и настройка Jabber сервера
Спасибо за работу. Приятно общаться с человеком. Оплата сразу без проблем.
Профи с большой буквы. Подход серьезный, все делает как для себя самого. Ответственный, прямой, честный. Ощущается как профессиональный, так и житейский опыт. Очень рад, что есть такой классный специалист. Будем еще сотрудничать! Мой поклон.
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