У крупной компании есть разовая потребность в написании-обновлении справочно-обучающих текстов (Help, FAQ) для пользователей своих сайтов. Примерный объем на первое полугодие 2011 года – 200 тыс. знаков. Должны справиться 2 автора с ...
- $10000Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
По договору, оплата по безналу на счет физ. лица, возможен 50% аванс ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Обязанности, сроки и объем работ редактора-рирайтера: 1. Создание Публикации по заданной теме путем редактирования, рерайта статей и новостей, описания статистических данных и ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
По договору, оплата по безналу на счет физ. лица, возможен 50% аванс ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Обязанности, сроки и объем работ редактора-рирайтера: 1. Создание Публикации по заданной теме путем редактирования, рерайта статей и новостей, описания статистических данных и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется рерайтер-писатель на постоянную работу (на дому) На постоянную работу требуется рерайтер-писатель статей по Интернет индустрии (аналитика и статистика Интернета) и маркетинговых исследований. Кандидат должен хорошо разбираться в Интернете и иметь хорошее представление о сфере маркетинговых ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт15 лет назад