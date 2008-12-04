Требуется рерайтер-писатель на постоянную работу (на дому) На постоянную работу требуется рерайтер-писатель статей по Интернет индустрии (аналитика и статистика Интернета) и маркетинговых исследований. Кандидат должен хорошо разбираться в Интернете и иметь хорошее представление о сфере маркетинговых ...