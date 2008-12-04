vvbaidin

Виталий Бай vvbaidin

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание HELP/FAQ

    $10000

    У крупной компании есть разовая потребность в написании-обновлении справочно-обучающих текстов (Help, FAQ) для пользователей своих сайтов. Примерный объем на первое полугодие 2011 года – 200 тыс. знаков. Должны справиться 2 автора с ...

    Photoshop
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание и рерайт статей на постоянной основе

    $500

    По договору, оплата по безналу на счет физ. лица, возможен 50% аванс ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Обязанности, сроки и объем работ редактора-рирайтера: 1. Создание Публикации по заданной теме путем редактирования, рерайта статей и новостей, описания статистических данных и ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайтер-редактор на дому - требуется

    $500

    По договору, оплата по безналу на счет физ. лица, возможен 50% аванс ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Обязанности, сроки и объем работ редактора-рирайтера: 1. Создание Публикации по заданной теме путем редактирования, рерайта статей и новостей, описания статистических данных и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется рерайтер-писатель на постоянную работу

    $1000

    Требуется рерайтер-писатель на постоянную работу (на дому) На постоянную работу требуется рерайтер-писатель статей по Интернет индустрии (аналитика и статистика Интернета) и маркетинговых исследований. Кандидат должен хорошо разбираться в Интернете и иметь хорошее представление о сфере маркетинговых ...

    HTML
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад