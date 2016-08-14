Yusif Bagirov - html-верстальщик.
Занимаюсь html-версткой более 5 лет. Отлично знаю html, css, bootstrap. Умею верстать быстро, адаптивно, валидно, кроссбраузерно.
Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
8 лет назад
HTML
Все ок, качественно. Юсиф почти всегда на связи, отвечает быстро и быстро исправляет недостатки.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Алексеем. Четко и понятно объяснил задание, быстро отвечал на все мои вопросы и оплатил все вовремя. Однозначно рекомендую!
$25
10 баллов
9 лет назад
HTML
Все гуд
Ответный отзыв
Денис отличный работодатель. Понятно объяснил задание, всегда на связи, что позволяет в любой момент узнать некоторые вещи по поводу проекта и оплатил работу вовремя. Однозначно рекомендую!
$15
10 баллов
9 лет назад
Юсиф отличный исполнитель, мастер своего дела. Проект выполнил намного быстрее, чем я ожидал, за что снимаю шляпу перед ним. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дмитрий отличный работодатель. Доступно объяснил задачу, сразу же оплатил услугу после ее выполнения. Рекомендую!
HTML-верстка
3 отзыва
$20/час
от $10от 5 дней
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