w3bdesigner

Юсиф w3bdesigner

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Yusif Bagirov - html-верстальщик.

Занимаюсь html-версткой более 5 лет. Отлично знаю html, css, bootstrap. Умею верстать быстро, адаптивно, валидно, кроссбраузерно.

Отзывы заказчиков

bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Доработать html верстку по проекту
HTML
Все ок, качественно. Юсиф почти всегда на связи, отвечает быстро и быстро исправляет недостатки.
Очень доволен сотрудничеством с Алексеем. Четко и понятно объяснил задание, быстро отвечал на все мои вопросы и оплатил все вовремя. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
webtehnology
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доверстать главную а может и весь сайт
HTML
Все гуд
Денис отличный работодатель. Понятно объяснил задание, всегда на связи, что позволяет в любой момент узнать некоторые вещи по поводу проекта и оплатил работу вовремя. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
detriat
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Исправить позиционирование блоков в mozila firefox
Юсиф отличный исполнитель, мастер своего дела. Проект выполнил намного быстрее, чем я ожидал, за что снимаю шляпу перед ним. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Дмитрий отличный работодатель. Доступно объяснил задачу, сразу же оплатил услугу после ее выполнения. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$20/час
от $10от 5 дней
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