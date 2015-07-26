way4me

Александр way4me

 
35 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная реализация. Индивидуальный подход.

Cпециализация:

- разработка от простейших статичных веб-сайтов до веб-приложений с богатым функционалом "под ключ";

- доработка и модификация существующих веб-проектов;

- консалтинг.

Всегда на связи в скайпе. Днём и вечером отвечаю в течении двух часов.

Веду разработку проектов на собственном сервере, что позволит Вам всегда видеть текущий этап и положение дел на проекте, а также оперативно предлагать и обсуждать правки/модификации на этапе разработки. 

Проекты версионированы системой контроля версий(bitbucket - git) - Вам не стоит беспокоиться о потере Ваших файлов/архивов.

Никому не передаю проекты - поэтому несу личную ответственность за проект. 

Всегда подскажу лучшее и оптимальное решение.

Языки программирования:

C#, PHP, JavaScript

Технологии и фреймворки:

HTML & CSS

HTML5 & CSS3

Laravel

ASP.NET (MVC)

Entity Framework

JQuery

Angular JS

VueJs

Socket.io

Redis

NodeJs

PHPJavascriptLaravelHTMLCSSjQueryAngularRedisNode.jsGitASP.NET
Портфолио
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Отзывы заказчиков
antonstepanin
Степанин 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать php скрипт отправки формы. HTML+CSS есть в наличии.
Александр выполнил проект на отлично, спасибо большое!
Чёткое задание, вежливость, оплата сразу по завершению! Рекомендую и буду рад новым заданиям!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$90
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и натянуть на движок
Очень понравилась работа с Александром,профессионал своего дела,продолжаем сотрудничество !
Отличный заказчик! Рекомендую как надёжного и приятного в коммуникации. Продолжаем сотрудничество! 5+
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$160
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и поставить на Opencart,Simpla или Самопис
Отличный специалист,очень хороший навыки PHP и HTML верстки ! Всегда на связи,вежлив ! Рекомендую как отличного исполнителя и профессионала своего дела. Продолжаем сотрудничать по новым проектам !
Отличный заказчик! Чёткие ТЗ, своевременная оплата, приятен в коммуникации! Рекомендую! 5+
Ответный отзыв
pavlara
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта
Грамотный специалист
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ. Своевременная оплата
Ответный отзыв
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$700
10 баллов
9 лет назад
Программинг сайта по продаже билетов на концерты и тп
Один из лучших исполнителей по итогам моих 10 лет на вэблансере из 160ти тех исполнителей с кем работал тут. Не смотрите на малое количество отзывов.
Очень рекомендую, как заказчика. Чёткое техническое задание, своевременная оплата и очень приятен в коммуникации. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
от $50
#563
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $150от 5 дней
#160