Профессиональная реализация. Индивидуальный подход.

Cпециализация:

- разработка от простейших статичных веб-сайтов до веб-приложений с богатым функционалом "под ключ";

- доработка и модификация существующих веб-проектов;

- консалтинг.

Всегда на связи в скайпе. Днём и вечером отвечаю в течении двух часов.

Веду разработку проектов на собственном сервере, что позволит Вам всегда видеть текущий этап и положение дел на проекте, а также оперативно предлагать и обсуждать правки/модификации на этапе разработки.

Проекты версионированы системой контроля версий(bitbucket - git) - Вам не стоит беспокоиться о потере Ваших файлов/архивов.

Никому не передаю проекты - поэтому несу личную ответственность за проект.

Всегда подскажу лучшее и оптимальное решение.

Языки программирования:

C#, PHP, JavaScript

Технологии и фреймворки:

HTML & CSS

HTML5 & CSS3

Laravel

ASP.NET (MVC)

Entity Framework

JQuery

Angular JS

VueJs

Socket.io

Redis

NodeJs