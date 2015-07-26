Cпециализация:
- разработка от простейших статичных веб-сайтов до веб-приложений с богатым функционалом "под ключ";
- доработка и модификация существующих веб-проектов;
- консалтинг.
Всегда на связи в скайпе. Днём и вечером отвечаю в течении двух часов.
Веду разработку проектов на собственном сервере, что позволит Вам всегда видеть текущий этап и положение дел на проекте, а также оперативно предлагать и обсуждать правки/модификации на этапе разработки.
Проекты версионированы системой контроля версий(bitbucket - git) - Вам не стоит беспокоиться о потере Ваших файлов/архивов.
Никому не передаю проекты - поэтому несу личную ответственность за проект.
Всегда подскажу лучшее и оптимальное решение.
Языки программирования:
C#, PHP, JavaScript
Технологии и фреймворки:
HTML & CSS
HTML5 & CSS3
Laravel
ASP.NET (MVC)
Entity Framework
JQuery
Angular JS
VueJs
Redis
NodeJs
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