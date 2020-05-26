web-operation

Требуется спарсить товары с указанного сайта для дальнейшего наполнения интернет-магазинов. Необходимо собрать полные данные о товарах, включая описания, цены и изображения.
Наполнение сайтов13 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется спарсить товары с указанного сайта для дальнейшего наполнения интернет-магазинов. Необходимо собрать полные данные о товарах, включая описания, цены и изображения.
Сайт на UMI.CMS Shop интегрирован с платежной системой payeer.com Нужно разобраться и доделать запись оплаты и выведение в нужных шаблонах. Есть также и другие небольшие задачи. Skype для обсуждения mr.ini