Нужен дизайнер сайтов на выполнение заказов. Несколько заказов в месяц. Нужно хорошо уметь рисовать и плюс к этому понимать как будут работать программисты с нарисованным дизайном. Тоесть чтобы дизайн был хорошо продуман с точки зрения ...