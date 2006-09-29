webart

Станислав Сушко webart

 
44 годаУкраина/Донецк
20 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Почтовый PHP-скрипт

    $30

    Здравствуйте. Нужен скрипт, который будет коннектиться к удаленному почтовому серверу (для примера возьмем Gmail, тоесть нужна работа с портами и TLS соединением) и будет забирать почту. Из письма мне нужно получить отправителя и все аттачи. Аттачи ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Темплейт для Wordpress

    $100

    Нужен красивый и профессиональный дизайн для женского сайта построенного на вордпресс. Сейчас дизайн такой - http://ona.com.ua/ Хочется что-то в таком стиле http://webmilk.ru/. Чтобы сайт выглядел не как стандартный блог на бесплатном темплейте, а более менее серьезный интернет-журнал. Обязательно ...

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    $100

    Нужен дизайнер сайтов на выполнение заказов. Несколько заказов в месяц. Нужно хорошо уметь рисовать и плюс к этому понимать как будут работать программисты с нарисованным дизайном. Тоесть чтобы дизайн был хорошо продуман с точки зрения ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Граббер контента с англ.сайта

    $100

    День добрый. Нужна граббилка информации с одного из следующих сайтов: 1. http://www.hotlyrics.net/ 2. http://www.seeklyrics.com/ 3. http://www.lyricsfreak.com/ Требования: 1. Скрипт должен быть обновляемым. Тоесть либо перепаршивать всю базу каждый раз, либо по странице новинок на сайте выбирать новые песни. 2. Каждая песня должна ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Почтовый PHP-скрипт
Спасибо за интересный проект
Задачу выполнил быстро и качественно, все снабжено комментариями. Буду сотрудничать дальше.
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