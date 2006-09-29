Здравствуйте. Нужен скрипт, который будет коннектиться к удаленному почтовому серверу (для примера возьмем Gmail, тоесть нужна работа с портами и TLS соединением) и будет забирать почту. Из письма мне нужно получить отправителя и все аттачи. Аттачи ...
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужен красивый и профессиональный дизайн для женского сайта построенного на вордпресс. Сейчас дизайн такой - http://ona.com.ua/ Хочется что-то в таком стиле http://webmilk.ru/. Чтобы сайт выглядел не как стандартный блог на бесплатном темплейте, а более менее серьезный интернет-журнал. Обязательно ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен дизайнер сайтов на выполнение заказов. Несколько заказов в месяц. Нужно хорошо уметь рисовать и плюс к этому понимать как будут работать программисты с нарисованным дизайном. Тоесть чтобы дизайн был хорошо продуман с точки зрения ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
День добрый. Нужна граббилка информации с одного из следующих сайтов: 1. http://www.hotlyrics.net/ 2. http://www.seeklyrics.com/ 3. http://www.lyricsfreak.com/ Требования: 1. Скрипт должен быть обновляемым. Тоесть либо перепаршивать всю базу каждый раз, либо по странице новинок на сайте выбирать новые песни. 2. Каждая песня должна ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад