UX/UI design | Создание сайтов
Уникальный дизайн | Сайты под ключ на Tilda Дизайн сайтов (ph, figma), создание сайтов (tilda), контекстная реклама (Яндекс), SEO-продвижение
Помогаю бизнесу увеличить в разы свой доход
tel, viber, whatsapp, telegram: +7 915 319 06 77
E-mail: [email protected]
Условия сотрудничества
- Обсуждение на сайте, в WhatsApp, Viber. Заполнение тех. задания.
- Создание персонального проекта нажав вверху справа зеленую кнопку "предложить заказ"
или выбрать меня исполнителем где нашли мою заявку на Ваш проект.
- Согласование и выбор заказчиком подходящей концепции для дальнейшей разработки.
- Предоплата 50%
- Выполнение работы
- Согласование и корректировка при необходимости.
- Оплата остальных 50%
- Передача сайта
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Авторский тур37 просмотров
- Wedding agency34 просмотра
- Landing29 просмотров