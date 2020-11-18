UX/UI design | Создание сайтов

Уникальный дизайн | Сайты под ключ на Tilda Дизайн сайтов (ph, figma), создание сайтов (tilda), контекстная реклама (Яндекс), SEO-продвижение

Помогаю бизнесу увеличить в разы свой доход

tel, viber, whatsapp, telegram: +7 915 319 06 77

E-mail: [email protected]

Условия сотрудничества

- Обсуждение на сайте, в WhatsApp, Viber. Заполнение тех. задания.

- Создание персонального проекта нажав вверху справа зеленую кнопку "предложить заказ"

или выбрать меня исполнителем где нашли мою заявку на Ваш проект.

- Согласование и выбор заказчиком подходящей концепции для дальнейшей разработки.

- Предоплата 50%

- Выполнение работы

- Согласование и корректировка при необходимости.

- Оплата остальных 50%

- Передача сайта