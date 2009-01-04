Есть сайт, на нем установлен движок форума VBulletin 3.7.2, а также модуль VBa CMPS. Нужно сверастать дизайн этого модуля VBa CMPS(то есть главной страницы). Работы немного. Оплата по Вебмани. Кто может сделать, обращаемся 46-492-294