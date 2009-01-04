Глава 1 выполнена, требуется написать главы 2 и 3. Тему рассмотреть с использованием актуальных документов, с технической точки зрения. Требуется подобрать и использовать в работе научные труды российских и зарубежных специалистов. Тема диссертации: "Особенности UX-дизайна платформ массовых открытых онлайн-курсов". Глава 2: ...
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- $260Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Требуется проработать 3 подраздела: 1.4 Задачи и проблемы дисциплины проектирования опытавзаимодействия (UX-дизайн); 1.5 Инструменты проектирования элементов опытавзаимодействия (UX-дизайн); 1.6 Принципы проектирования UX-дизайна платформ массовых открытыхонлайн-курсов (MOOC). Объем 10-12 страниц. Уникальность от 75%. И необходимо указать ссылки на источники ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
Необходимо установить на сайт скрипт Prediction Football(www.predictionfootball.com) Оплата по факту.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $20
Есть сайт, на нем установлен движок форума VBulletin 3.7.2, а также модуль VBa CMPS. Нужно сверастать дизайн этого модуля VBa CMPS(то есть главной страницы). Работы немного. Оплата по Вебмани. Кто может сделать, обращаемся 46-492-294HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад