webikol

Антон Свинов webikol

 
40 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 2 главы магистерской диссертации

    $260

    Глава 1 выполнена, требуется написать главы 2 и 3. Тему рассмотреть с использованием актуальных документов, с технической точки зрения. Требуется подобрать и использовать в работе научные труды российских и зарубежных специалистов. Тема диссертации: "Особенности UX-дизайна платформ массовых открытых онлайн-курсов". Глава 2: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать теоретические разделы главы магистерской диссертации

    Требуется проработать 3 подраздела: 1.4 Задачи и проблемы дисциплины проектирования опытавзаимодействия  (UX-дизайн);  1.5 Инструменты проектирования элементов опытавзаимодействия  (UX-дизайн);  1.6 Принципы проектирования UX-дизайна платформ массовых открытыхонлайн-курсов (MOOC). Объем 10-12 страниц. Уникальность от 75%. И необходимо указать ссылки на источники ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка дизайна VBulletin

    $20

    Есть сайт, на нем установлен движок форума VBulletin 3.7.2, а также модуль VBa CMPS. Нужно сверастать дизайн этого модуля VBa CMPS(то есть главной страницы). Работы немного. Оплата по Вебмани. Кто может сделать, обращаемся 46-492-294

    VBA
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад