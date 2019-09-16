weblancer2004

Скрипт для отправки сообщений черер почту от Cpanel. Авторизация, загрузка сообщения, загрузка шаблона, отпрака. P.s.: Требуется человек на постоянной основе для выполнения мелких или чуть сложнее задач такого плана. Свободный график.
- $60Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Indeed.com Авторизация на сайте. Переход на страницу кандидатов. Сохранеие резюме на сервер если такое имеется. Запись в базу нового кандидата в виде Имя Телефон. Предварительно проверив нет ли такого в базе. Количество обработанных кандидатов за ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Indeed.com Авторизация на сайте. Переход на страницу кандидатов. Сохранеие резюме на сервер если такое имеется. Запись в базу нового кандидата в виде Имя Телефон. Предварительно проверив нет ли такого в базе. Количество обработанных кандидатов за ...Закрыт6 лет назад
- $60
Скрипт для отправки сообщений черер почту от Cpanel. Авторизация, загрузка сообщения, загрузка шаблона, отпрака.Закрыт6 лет назад
Скрипт для отправки сообщений черер почту от Cpanel. Авторизация, загрузка сообщения, загрузка шаблона, отпрака.Закрыт6 лет назад
Разработка скриптов для работы с сайтами. Работа разная от 15 минут до 2-х недель на скрипт (мини проект). В большинстве случаев это авторизация на различных ресурсах, анализ и сравнение информации, рассылка сообщений пользователям, конструктор страниц ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад