weblancer2004

Indeed.com Авторизация на сайте. Переход на страницу кандидатов. Сохранеие резюме на сервер если такое имеется. Запись в базу нового кандидата в виде Имя Телефон. Предварительно проверив нет ли такого в базе. Количество обработанных кандидатов за ...