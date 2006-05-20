Cтудия на потоке разрабатывает сайты. Требуется специалист по дизайну и юзабилити. Опытный. Задачи: Проверять и оптимизировать на каждом сдаваемом заказчику сайте интерфейс для пользователя. Удобство, качество его реализации в дизайне. А также проектирование интерфейса для новых функций ...
- $50Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Cтудия на потоке разрабатывает сайты. Требуется грамотный опытный SEO специалист. Задачи: Проверять и оптимизировать на каждом сдаваемом заказчику сайте на соответствие ключевым словам текст, title, alt картинок, meta, description. А также подбор ключевых слов, рекомендации по ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно довести до ума javascripts на сайте. Добавить новые функции. Предложение для спецов с хорошим уровнем знания JS и AJAX. Оплата договорная. Работа символическая, оплата тоже. Пример задания - подгрузка из базы стран и городов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Наполнение сайта, написание статей, новостей. Весь контент сайта. Нужны не только тексты и статьи а полное наполнение сайта и продумать как лучше подать информацию, вплоть до указаний дизайнеру что дорисовать, и изменение структуры сайта. Это должен ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен специалист который напишет, и потом будет поддерживать данное приложение. Программа будет выполнять подключение к серверу по логину-паролю. Запрашивать данные, почту, отсылать сообщения. Подробности исполнителю. Оплата Договорная единоразово за проект, и в дальнейшем помесячно за поддержку.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Вакансия для Днепропетровска. На постоянную работу требуется програмист (PHP, MySQL) с опытом работы. Обязательно выполнение тестового задания (сложное). Если нет достаточного опыта, не теряйте ни свое ни наше время. Возможна частичная занятость и удаленная работа по городу. Условия ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Для крупного онлайн каталога, сайта, платежной системы, требуется руководитель отдела развития по управлению агентами по продажам. Мы можем предоставить клиентам: 1. Регистрацию сайта в каталоге. 2. Создание сайта, в сервисе создания сайтов визиток, для клиентов без сайта. 3. Подключение ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Креативному копирайтеру по наполнению сайта текстом и раскрутке бренда выгодное предложение. Направление (финансы, заработок, платежные системы) ЗП оговаривается отдельно. Иметь в портфолио раскрученные проекты в сети. И опыт рекламных кампаний.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
На сайт в службу поддержки нужен человек который будет грамотно общаться с клиентами сайта. Общение по icq, e-mail. Разьяснение как пользоваться сервисами, помощь если клиентам что то не понятно. Удаленно.Закрыт17 лет назад
- $1000
Опыт работы: Руководитель проекта от года. разработчик - от 2х лет. Основные направления деятельности: - работа с командой (определение состава работ, планирование и контроль, разрешение проблем и т. д. ) - взаимодействие с технологами (работа по оценке трудоемкости, архитектуре и ...Управление проектаминет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Модератор на forum.astramoney.com, модерация и раскрутка форума. Задачи: Модерирование форума. Грамотные и оперативные ответы посетителям. Создание интересных тем, и поддержка бесед. Развитие форума, его оживление.Закрыт18 лет назад
- $50
Нужна помощь в тестировании правильной работоспособности сайта www.astramoney.comТестирование сайтов8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужно написать грамотные и конкретные тексы для посетителей сайта и поисковиков. Предлагаю длительное сотрудничество опытному и умному человеку. Обязательно опыт, и раскрученные проекты в сети. Оплата договорная. ICQ# 75461194Копирайтингнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Есть команда разработчиков, нет толкового управляющего. Важно все организовать, нужна отработанная схема разработок проектов заказчиков. Прием заказа, ведение учета, планирование, управление проектом, сдача в сроки. Возможно долевое участие. Все обговаривается. ICQ# 75461194Прочеенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуется помощь специалиста, который будет заниматься продвижением сайта, слежением за качеством ключевых слов, титлов, участия в каталогах, значимости в поисковиках. Вообщем все направление которое нужно для раскрутки и правильного нахождения поисковиками. Нужен человек который за ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
На постоянную удаленную работу требуется програмист (PHP, MySQL) с опытом работы. Обязательно выполнение тестового задания (сложное). Если нет достаточного опыта, не теряйте ни свое ни наше время. Условия работы: Связь как минимум несколько раз в день по ...Закрыт18 лет назад
- $250
Ищу человека который знает UML, OOP, паттерны проектирования и тому подобное объектно-ориентированное проектирование, хорошо архитектуру, планировать умеет и документировать все. Нужно будет все делать в программе Sparx. Стучитесь 75461194Базы данныхнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Разрабатываем несколько проектов на PHP с Postgre. Нужен человек который сможет документировать и проектировать данные проекты в Sparx Enterprise Architect. Или давать консультации по поводу использования данной программы. Стучитесь ICQ 75461194Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужен человек для проектирования нескольких сайтов. Используя UML, в частности программу Enterprise Architect 6.1 последняя версия, так как она позволяет компилить - декомпилить PHP. Если есть другие программ с такими функциями. То можно использовать их. Стучитесь ICQ 75461194Закрыт18 лет назад
- $500
На постоянную удаленную работу требуется програмист (PHP, MySQL) с опытом работы. Обязательно выполнение тестового задания. Если нет достаточного опыта, не теряйте ни свое ни наше время. Условия работы: Связь как минимум несколько раз в день по ...Закрыт18 лет назад