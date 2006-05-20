webler

Гость webler

 
NaN летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проектирование интерфейсов.

    $50

    Cтудия на потоке разрабатывает сайты. Требуется специалист по дизайну и юзабилити. Опытный. Задачи: Проверять и оптимизировать на каждом сдаваемом заказчику сайте интерфейс для пользователя. Удобство, качество его реализации в дизайне. А также проектирование интерфейса для новых функций ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • SEO оптимизатор текстов

    $50

    Cтудия на потоке разрабатывает сайты. Требуется грамотный опытный SEO специалист. Задачи: Проверять и оптимизировать на каждом сдаваемом заказчику сайте на соответствие ключевым словам текст, title, alt картинок, meta, description. А также подбор ключевых слов, рекомендации по ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Довести до ума javascripts на сайте

    $10

    Нужно довести до ума javascripts на сайте. Добавить новые функции. Предложение для спецов с хорошим уровнем знания JS и AJAX. Оплата договорная. Работа символическая, оплата тоже. Пример задания - подгрузка из базы стран и городов.

    JavascriptAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Опытный копирайтер-бренд менеджер

    $10

    Наполнение сайта, написание статей, новостей. Весь контент сайта. Нужны не только тексты и статьи а полное наполнение сайта и продумать как лучше подать информацию, вплоть до указаний дизайнеру что дорисовать, и изменение структуры сайта. Это должен ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • J2ME приложение с подключением по GPRS

    $500

    Нужен специалист который напишет, и потом будет поддерживать данное приложение. Программа будет выполнять подключение к серверу по логину-паролю. Запрашивать данные, почту, отсылать сообщения. Подробности исполнителю. Оплата Договорная единоразово за проект, и в дальнейшем помесячно за поддержку.

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP програмист с опытом и творческим подходом.

    $500

    Вакансия для Днепропетровска. На постоянную работу требуется програмист (PHP, MySQL) с опытом работы. Обязательно выполнение тестового задания (сложное). Если нет достаточного опыта, не теряйте ни свое ни наше время. Возможна частичная занятость и удаленная работа по городу. Условия ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • В отдел продаж, региональный супервайзер или директор по развитию.

    $1000

    Для крупного онлайн каталога, сайта, платежной системы, требуется руководитель отдела развития по управлению агентами по продажам. Мы можем предоставить клиентам: 1. Регистрацию сайта в каталоге. 2. Создание сайта, в сервисе создания сайтов визиток, для клиентов без сайта. 3. Подключение ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Креативный копирайтер, с продаваемыми текстами.

    $1000

    Креативному копирайтеру по наполнению сайта текстом и раскрутке бренда выгодное предложение. Направление (финансы, заработок, платежные системы) ЗП оговаривается отдельно. Иметь в портфолио раскрученные проекты в сети. И опыт рекламных кампаний.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Эффективный переговорщик в службу поддержки.

    $50

    На сайт в службу поддержки нужен человек который будет грамотно общаться с клиентами сайта. Общение по icq, e-mail. Разьяснение как пользоваться сервисами, помощь если клиентам что то не понятно. Удаленно.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Project Manager

    $1000

    Опыт работы: Руководитель проекта от года. разработчик - от 2х лет. Основные направления деятельности: - работа с командой (определение состава работ, планирование и контроль, разрешение проблем и т. д. ) - взаимодействие с технологами (работа по оценке трудоемкости, архитектуре и ...

    PHP
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модератор

    $100

    Модератор на forum.astramoney.com, модерация и раскрутка форума. Задачи: Модерирование форума. Грамотные и оперативные ответы посетителям. Создание интересных тем, и поддержка бесед. Развитие форума, его оживление.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Опытный копирайтер, по написанию эффективных текстов.

    $50

    Нужно написать грамотные и конкретные тексы для посетителей сайта и поисковиков. Предлагаю длительное сотрудничество опытному и умному человеку. Обязательно опыт, и раскрученные проекты в сети. Оплата договорная. ICQ# 75461194

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Опытный проект-менеджер (ms project, uml), удаленная работа.

    $50

    Есть команда разработчиков, нет толкового управляющего. Важно все организовать, нужна отработанная схема разработок проектов заказчиков. Прием заказа, ведение учета, планирование, управление проектом, сдача в сроки. Возможно долевое участие. Все обговаривается. ICQ# 75461194

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Необходима помощь в раскрутке сайта.

    $100

    Требуется помощь специалиста, который будет заниматься продвижением сайта, слежением за качеством ключевых слов, титлов, участия в каталогах, значимости в поисковиках. Вообщем все направление которое нужно для раскрутки и правильного нахождения поисковиками. Нужен человек который за ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Опытный PHP програмист для удаленной работы

    $500

    На постоянную удаленную работу требуется програмист (PHP, MySQL) с опытом работы. Обязательно выполнение тестового задания (сложное). Если нет достаточного опыта, не теряйте ни свое ни наше время. Условия работы: Связь как минимум несколько раз в день по ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Системный Архитектор/Аналитик-проектировщик (UML, Sparx)

    $250

    Ищу человека который знает UML, OOP, паттерны проектирования и тому подобное объектно-ориентированное проектирование, хорошо архитектуру, планировать умеет и документировать все. Нужно будет все делать в программе Sparx. Стучитесь 75461194

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется опытный проектировщик UML с програмой Sparx

    $250

    Разрабатываем несколько проектов на PHP с Postgre. Нужен человек который сможет документировать и проектировать данные проекты в Sparx Enterprise Architect. Или давать консультации по поводу использования данной программы. Стучитесь ICQ 75461194

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужна помощь с UML, и Enterprise Architect

    Нужен человек для проектирования нескольких сайтов. Используя UML, в частности программу Enterprise Architect 6.1 последняя версия, так как она позволяет компилить - декомпилить PHP. Если есть другие программ с такими функциями. То можно использовать их. Стучитесь ICQ 75461194

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Опытный PHP програмист для удаленной работы

    $500

    На постоянную удаленную работу требуется програмист (PHP, MySQL) с опытом работы. Обязательно выполнение тестового задания. Если нет достаточного опыта, не теряйте ни свое ни наше время. Условия работы: Связь как минимум несколько раз в день по ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
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Отзывы фрилансеров
chulak
Олег 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$100
10 баллов
18 лет назад
Баннер для сайта знакомств + отличная идея + высшее качество!
Просто были наработки... Приятно работать с таким заказчиком. Не тянет до последнего - как только получил то, что надо - закрыл проект! Пример для всех заказчиков.
Потрясающая идея на грани цензуры! Реализовано просто великолепно! Очень оперативно (не ожидал что так быстро сделают - просто наработки видимо были - чувствуется профессионализм!), я даже проект закрыл, не дожидаясь других предложений. По цене, как и обещал - договорились. Большое спасибо!
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