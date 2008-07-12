Необходимо разработать иконки 16х16 и 72х72 для сайта http://crazywm.com.ru Иконки должны быть красивые и оригинальные. Естественно в стиле сайта. Пишите сроки и цены.
Иконки и Пиксель-арт10 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходимо разработать иконки 16х16 и 72х72 для сайта http://crazywm.com.ru Иконки должны быть красивые и оригинальные. Естественно в стиле сайта. Пишите сроки и цены.
Необходимо разработать: 1. Два 7-ми барабанных автомата с бонус играми и т.д. Пример: Слот Vampires который есть в "Русском казино" http://www.russiancasino.ru Все автоматы в этом стиле. Примерно такая же живая графика и т.д. 2. Два 5-ти барабанных автомата с ...