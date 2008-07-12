webline

Гость webline

 
36 летРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Разработка Flash автоматов для on-line казино

    Необходимо разработать: 1. Два 7-ми барабанных автомата с бонус играми и т.д. Пример: Слот Vampires который есть в "Русском казино" http://www.russiancasino.ru Все автоматы в этом стиле. Примерно такая же живая графика и т.д. 2. Два 5-ти барабанных автомата с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад