webmaster19

Максим webmaster19

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется контент-менеджер (юридическая тематика)

    Добрый день! Ищу контент-менеджера. Желательно с юридическим образованием или который разбирается или ориентируется в налогообложении РФ (налоговые вычеты). Необходимо наполнить сайт по налоговым вычетам (подбор тем, заказ текстов у копирайтеров, контроль ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу профессиональных авторов

    Добрый день! Требуются авторы в следующие тематики: 1. Кредиты, кредитование 2. Детские пособия (желательно юридическое или бухгалтерское образование и умение решать чужие проблемы, но хватит и простого житейского опыта) ...

    MODXWordPress
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен переводчик с английского языка

    Задача: делать переводы (с английского) статей с адаптацией под посетителя из России. Тематика - личный и семейный бюджет. Кто требуется: специалист, разбирающийся в теме, он же автор, умеющий грамотно, хорошим, доступным языком написать о ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны авторы

    Добрый день! Требуются авторы в следующие тематики: 1. Кредиты, кредитование 2. Детские пособия (желательно юридическое или бухгалтерское образование и умение решать чужие проблемы) 3. Стройка ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер/Контент-менеджер

    Нужны авторы для наполнения сайтов на следующие тематики: - строительство - финансы (вклады и кредиты) - дети Преимущество у авторов с опытом работы в данных сферах. Суть вакансий: Написание ...

    Написание статейHTMLMODX
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение финансовых сайтов

    Ищется талантливый автор с опытом для наполнения сайтов по финансовой тематике (вклады и кредиты). Ставка - 30 руб./1000. В заявке, пожалуйста, указывайте ссылки на ваши работы по финансовой тематике.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер для наполнения сайтов (modx)

    Здравствуйте! Для строительного сайта требуется контент-менеджер. Необходимо наполнить раздел сайта (строительная документация), просто копипаст, объем не большой. Минимальный объем в день: 5 страниц. Примерные затраты на добавление одной позиции: 10 минут (максимум). ...

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

bumble-bee125
Юлия 
52 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Контент-менеджер для наполнения сайтов (modx)
MODX
Компетентный и вежливый заказчик, всегда на связи. Быстрые ответы на любой вопрос по работе, мгновенная оплата. Наилучшие впечатления от сотрудничества, рекомендую всем фрилансерам!
Полностью доволен сотрудничеством. Все было выполнено точно в срок и с высоким качеством.
Ответный отзыв