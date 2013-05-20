webmaster19

Добрый день! Ищу контент-менеджера. Желательно с юридическим образованием или который разбирается или ориентируется в налогообложении РФ (налоговые вычеты). Необходимо наполнить сайт по налоговым вычетам (подбор тем, заказ текстов у копирайтеров, контроль ...
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуются авторы в следующие тематики: 1. Кредиты, кредитование 2. Детские пособия (желательно юридическое или бухгалтерское образование и умение решать чужие проблемы, но хватит и простого житейского опыта) ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача: делать переводы (с английского) статей с адаптацией под посетителя из России. Тематика - личный и семейный бюджет. Кто требуется: специалист, разбирающийся в теме, он же автор, умеющий грамотно, хорошим, доступным языком написать о ...Переводы6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Требуются авторы в следующие тематики: 1. Кредиты, кредитование 2. Детские пособия (желательно юридическое или бухгалтерское образование и умение решать чужие проблемы) 3. Стройка ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужны авторы для наполнения сайтов на следующие тематики: - строительство - финансы (вклады и кредиты) - дети Преимущество у авторов с опытом работы в данных сферах. Суть вакансий: Написание ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ищется талантливый автор с опытом для наполнения сайтов по финансовой тематике (вклады и кредиты). Ставка - 30 руб./1000. В заявке, пожалуйста, указывайте ссылки на ваши работы по финансовой тематике.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Для строительного сайта требуется контент-менеджер. Необходимо наполнить раздел сайта (строительная документация), просто копипаст, объем не большой. Минимальный объем в день: 5 страниц. Примерные затраты на добавление одной позиции: 10 минут (максимум). ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад