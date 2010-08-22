webmasterarm

Артак webmasterarm

 
47 летАрмения/Ереван
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Admin

  • AutoConnector PPPoE

    Нужна программа для интернет провайдера чтобы поставить на странице авторизацыы клиенты скачивали и при устанвке создавалость автоматическое PPPOE с именем компании,настройками,

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта для компании

    $300

    Кмпания занимается предоставлением интернет , {Хочет занятся} созданием локальных сетей ,созданием охранных систем , и продажа компютерной техники , требуется создать сайт с дизайном в этом направлении ...

    Сайты «под ключ»3 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $500

    Создание сайта для Медицынского учереждения дизайн сайта разделы , об учереждении ,чем занимаются ,фотоальбом,видеоальбом,блоги ,услуги учереждения ,регистрацыя на сайте чат ,информацыя про лечение статьи ,обратная ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад